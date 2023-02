Productivité, croissance et allocation du capital : les aides Covid ont-elles sauvé des entreprises qui n’auraient pas dû l’être ?

Les entreprises ont été fortement impactées par la crise du Covid-19 et les confinements. Des aides financières ont été déployées pour sauver l'économie.

Atlantico : La pandémie de Covid-19 a provoqué une baisse de l'activité économique, incitant les gouvernements à mettre en place des programmes de soutien aux entreprises. Quel est l'impact de ces subventions aujourd'hui ?

Glenn Magerman : Notre recherche sur les subventions aux entreprises en Flandre montre que ces subventions ont un impact significatif sur la probabilité de sortie des entreprises du marché et sur la productivité des entreprises survivantes. Les entreprises soutenues avaient une probabilité de sortie du marché inférieure de 43 %, en contrôlant les facteurs qui prédisent généralement la sortie, et même pendant une période où le gouvernement avait décrété des moratoires sur les faillites. De plus, les entreprises subventionnées ont vu leur productivité augmenter de 7 à 8 % par rapport aux entreprises qui ont demandé mais n'ont pas reçu de subventions. Alors que ces gains de productivité ont tendance à s'estomper après plusieurs trimestres, les subventions ont permis un effet de rattrapage à plus long terme, et les subventions n'ont pas faussé le fonctionnement des marchés. L'impact de l'abandon des moratoires sur les faillites sur les taux de sortie des entreprises n'est toujours pas clair : alors que les taux de sortie augmentent à nouveau en 2022, il est trop tôt pour faire des déclarations définitives. Cependant, dans l'ensemble, les résultats suggèrent que les subventions ont stimulé les entreprises qui les ont reçues, leur permettant de rattraper le reste de l'économie en termes de productivité. En outre, les subventions n'ont pas été jugées préjudiciables au fonctionnement des marchés. Néanmoins, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre l'impact des subventions et la situation économique actuelle.

Ces politiques ne pourraient-elles pas avoir l'effet inverse de celui recherché et contribuer à un ralentissement de la productivité ?

On craint que les politiques conçues pour soutenir les entreprises pendant la pandémie de Covid-19 n'aient des conséquences imprévues, comme contribuer à un ralentissement de la productivité. Cependant, nos recherches indiquent que ce n'est pas nécessairement le cas. L'étude présente ses conclusions en termes de destruction créatrice "schumpétérienne", ce qui suggère qu'il devrait y avoir un taux naturel de rotation des entreprises dans l'économie. Cela permet aux entreprises plus productives d'utiliser les ressources et de vendre à de meilleures conditions que les entreprises moins productives qui, autrement, resteraient sur le marché. Si les subventions devaient se poursuivre en permanence et fausser la concurrence, une destruction créative insuffisante se produirait probablement. Cependant, la récente politique de soutien était temporaire et l'étude ne trouve aucun résultat significatif de distorsion de concurrence. Bien qu'il existe un risque de conséquences imprévues de telles politiques, les résultats de notre étude suggèrent que, dans l'ensemble, les politiques de soutien aux entreprises mises en œuvre pendant la pandémie n'ont pas entraîné de ralentissement de la productivité.

Quelle aurait été la solution la plus appropriée au moment où les gouvernements ont décidé de mettre en place les subventions ?

Lorsque les gouvernements ont décidé de mettre en place les subventions, leur objectif immédiat était de maintenir l'économie à flot et d'accélérer la reprise économique. Les plans d'aide ont été élaborés extrêmement rapidement, et le délai médian entre la demande et le versement n'était que de deux jours. Ce fut une réalisation politique importante. Pour évaluer l'efficacité des subventions, l'étude analyse également si les régimes de soutien ont pu favoriser les entreprises improductives qui auraient de toute façon quitté le marché. Cependant, nous ne trouvons aucune preuve à l'appui de cette hypothèse. Compte tenu de la crise aiguë, de la quantité limitée d'informations dont disposent les décideurs politiques et de l'évaluation de l'impact ex post, nous concluons que les mesures prises étaient très appropriées.

Après, comment rattraper ce ralentissement mondial de la productivité ?

Le ralentissement mondial de la productivité se poursuit depuis la crise financière de 2008-2009, et la reprise après cette crise en termes de croissance de la productivité a été lente. Il n'a pas été constaté que la pandémie de Covid-19 ait un effet supplémentaire sur cette tendance. Pour résoudre le problème du ralentissement de la productivité mondiale, une approche serait d'augmenter les investissements dans la technologie, comme l'informatique et la R&D, pour stimuler l'innovation et l'efficacité. En outre, la réduction des frictions et de la mauvaise affectation du marché du travail, ainsi que l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, pourraient entraîner une augmentation de la productivité. Des initiatives politiques ciblées telles que des investissements durables et une focalisation à long terme sur l'énergie durable, la production, la spécialisation et les modes de consommation peuvent également contribuer à accroître la croissance de la productivité. Bien qu'il n'existe pas de solution unique pour résoudre le problème du ralentissement de la productivité mondiale, l'adoption d'une approche globale tenant compte de ces différents facteurs pourrait contribuer à inverser la tendance et à promouvoir une croissance soutenue.