Etat des lieux

Privilégiés ou sacrifiés : radioscopie de la situation relative des retraités et des actifs français

Pour le COR, en 2021, les retraités avaient un niveau de vie égal à 98,7 % de la moyenne sur l’ensemble la population : bien que leurs revenus soient moins élevés que ceux des actifs (et des inactifs non retraités), le niveau de vie est sensiblement le même que l’ensemble de la population (et 90 % par rapport aux actifs).