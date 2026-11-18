PIEGE DE LA PRIMAIRE

Primaire de la droite et du centre : la vraie fausse solution de tous les dangers

Bruno Retailleau est le dernier en date à s’être rallié à l’idée d’une primaire de la droite et du centre. Le 17 novembre, ses représentants ont retrouvé ceux de Gabriel Attal et David Lisnard pour en discuter les modalités. Deux tours en janvier, des parrainages, une participation financière des électeurs, des débats entre candidats : la mécanique commence à se mettre en place.