PIEGE DE LA PRIMAIRE
18 novembre 2026
Primaire de la droite et du centre : la vraie fausse solution de tous les dangers
Bruno Retailleau est le dernier en date à s’être rallié à l’idée d’une primaire de la droite et du centre. Le 17 novembre, ses représentants ont retrouvé ceux de Gabriel Attal et David Lisnard pour en discuter les modalités. Deux tours en janvier, des parrainages, une participation financière des électeurs, des débats entre candidats : la mécanique commence à se mettre en place.
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Seul résiste encore, parmi les quatre principaux prétendants concernés, Édouard Philippe. Gérald Darmanin a dénoncé un « marché de dupes » et appelé Attal et Retailleau à se ranger derrière le maire du Havre. David Lisnard, lui, juge la participation de Philippe indispensable, tandis que Retailleau estime qu’aucun candidat ne saurait disposer d’un droit de veto.
Mais que les candidats finissent ou non par s’entendre ne réglera pas leur problème de fond.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.