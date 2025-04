Les Républicains

Présidence LR : avantage Retailleau mais…

Le 17 mai prochain, Les Républicains sont appelés à élire leur nouveau président. Ils devront choisir entre le Ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, et le président du groupe LR à l’Assemblée Laurent Wauquiez… Les deux hommes sont en campagne depuis la mi-février et cette compétition a suscité une importante campagne d’adhésions au Parti. Dans les sondages, Bruno Retailleau est donné favori, mais Laurent Wauquiez mène une campagne active et méthodique en sillonnant la France entière.