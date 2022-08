Premier bilan de l’été 2022 : qui a fait quoi en juillet ?

Les meublés de tourisme ont le vent en poupe.

Quelles sont les grandes tendances touristiques de juillet 2022 ?

Toutes ces tendances sont à consolider, mais ce qui est assez surprenant, c’est que le mois de juillet a démarré très fort avant d’être plus contrasté. La première semaine a été vraiment bonne là où les deux dernières ont été plutôt décevantes. Les clientèles dotées d’un bon pouvoir d’achat sont assez largement reparties à l’étranger (près d’un quart des vacanciers et 35% des CSP+), contrairement à l’année dernière où elles étaient relativement restées en France. La destination privilégiée est l’Espagne, et plus largement le bassin méditerranéen. Cette reprise des départs s’est ressentie sur la clientèle de juillet en France. De la même manière, les possesseurs de résidences secondaires dans les stations balnéaires sont eux aussi repartis à l’étranger et ont loué leur maison. Ils ont donc moins dépensé sur place, mais ont été remplacés par des vacanciers. Et heureusement, le retour des vacanciers étrangers a compensé un peu cette tendance.

Quelles ont été les destinations privilégiées ?

On semble retourner à une situation pré-Covid, comparable à 2018-2019. Dans les grandes tendances, on peut noter une reprise du tourisme urbain, porté par la clientèle étrangère. C'est très clair à Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Les destinations qui ont le plus souffert sont les zones rurales qui dépendaient du tourisme de proximité et avaient prospéré avec le Covid. On a aussi constaté, pour les clientèles françaises qui restaient en France, un changement dans les choix de destination. Les vacanciers sont partis moins loin. Le prix de l’essence a eu un impact sur ces décisions. Les Bretons sont ainsi allés plus que d’habitude sur la côte Atlantique plutôt que dans le sud. Néanmoins le littoral méditerranéen est resté particulièrement attractif. La Bretagne et la Normandie ont également été très visitée, le climat et le côté “nature” faisant leur effet. A l’inverse, la Dordogne a vécu un début de saison compliqué. Les incendies dans le bassin d’Arcachon - qui ont réduit en flammes plusieurs campings – ont eu un deuxième effet Kiss cool au-delà de la perte sèche de l‘immobilier, avec l’annulation des séjours prévus et une faible affluence dans toutes les activités touristiques de seconde ligne. À Lire Aussi Tout ce qu’il faut savoir pour organiser un été sous la menace d’une nouvelle vague Covid

Les vacanciers ont-ils privilégié un type d’établissement de résidence ? Et d’activité ?

Globalement les hôtels et campings n’affichent pas complet, même s’il y a une disparité. En revanche, les meublés de tourisme font de très bons chiffres : les Gîtes de France, Airbnb, location saisonnière, etc. C'est une tendance de fond qui s’est accentuée avec le Covid, les gens préféraient des logements individuels pour ne pas se mélanger et ne pas partager d’espaces. 2022 marque bien un retour de la clientèle en camping mais surtout la performance des meublés de tourisme. Dans le détail, les gros porteurs hôteliers et de camping, qui ont leur propre centrale de réservation, ont cartonné cet été, là où tous les indépendants ont été fortement concurrencés par les meublés.

Les vacanciers ont fait beaucoup d'activités de plein air ainsi que des activités culturelles. De nombreux châteaux ont très bien marché, mais pas forcément les grottes de Lascaux. Le surf fonctionne très bien, mais pas le kayak. Donc il est difficile de trouver une tendance claire qui se dégage.

Le mois de juillet laisse-t-il présager août ?

Si le mois de juillet a été contrasté par certains égards, le mois d’août s’annonce excellent. Les intentions et les réservations sont très bonnes. Ce qui nous intéresse, c’est de savoir si la dernière quinzaine d’août sera aussi bonne qu’elle l’a été des dernières années.

