Pourquoi les Français boudent-ils les élections régionales ? Parce qu'ils désirent qu'on leur parle de la France, et pas des régions

Les élections régionales et départementales ont lieu ce dimanche.

Tous les sondages l'attestent : l'abstention aux régionales atteindra un chiffre record. Sur Atlantico, un article fort bien documenté en énumère les raisons : la liberté retrouvée après le confinement, le beau temps et de sérieux doutes sur l'utilité des régions.

C'est bien sûr juste. Mais insuffisant. Les régions ont des compétences bien définies : les transports, le ramassage des ordures, les cantines scolaires et quelques allocations spécifiques. C'est là-dessus que les candidats – à l'exception de ceux du Rassemblent national – font campagne.

Or, les Français sont français avant d'être bretons, normands ou provençaux. C'est pourquoi ils s'intéressent, tous les sondages le disent, avant tout à la sécurité, à la délinquance, à l'immigration. Ils attendent de leurs élus locaux qu'ils leur en parlent même si ces questions ne sont pas de leur compétence.

On tue à Mérignac et ça se sait à Marseille. On assassine à Marseille et on est aussitôt au courant à Bordeaux. On égorge une policière à Rambouillet et toute la France en est informée.

À Lire Aussi

Marine Le Pen ne veut pas être confondue avec Eric Zemmour : y’a pas de danger…

On attend donc des élus régionaux qu'ils prennent position sur ces questions, jugées prioritaires, même s'il n'est pas en leur pouvoir de les résoudre. Quand un pays se délite, il n'y a plus de PACA, de Pays-de-la-Loire, d’Île-de-France qui vaillent...

PS : Michel Onfray vient de publier un livre : « L'art d'être Français ». Il y déplore le déclin de la civilisation judéo-chrétienne. Tous les abstentionnistes sont de son avis.