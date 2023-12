"Pour mourir, le Monde" de Yan Lespoux : embarquement pour des contrées lointaines

Janvier 1627, un naufrage sur les côtes du Médoc. Fernando Texeira, se cache pour échapper aux « costejaires » qui pillent tout ce qu’ils peuvent sans regard pour les éventuels survivants. Il sera secouru par Marie. On retourne en arrière, pour conter 3 destins qui se retrouveront à la fin. D’abord, Fernando quitte Lisbonne pour devenir soldat sur un bateau portugais en route pour les Indes. Marie vit avec ses parents dans le marais du Médoc. Elle devra se cacher après avoir assommé un garçon de bonne famille qui tentait de la violer. Elle se réfugiera chez son parrain qui dirige les résiniers et les « costejaires » avec beaucoup de brutalité. Diogo, lui, vivait à Salvador de Bahia. Il a 15 ans quand ses parents sont tués par une attaque hollandaise. Il sera recueilli par les Jésuites qui tentent d’évangéliser les Indiens. Tout cela sur fond de guerre coloniale entre les Portugais, les Hollandais et les Anglais.