MÉMOIRE ET SURVIE

Pour l'Arménie : Un appel à la conscience

Alors que l'Arménie affronte des défis existentiels, il est temps de se mobiliser pour préserver son identité et sa démocratie face aux menaces croissantes de l’Azerbaïdjan et de la Turquie. Nous devons agir pour garantir la dignité et la survie de ce peuple résilient.