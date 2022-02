Pour Apple, un homme est une femme comme une autre…

Une gamme de nouvelles icônes va être ajoutée sur iOS, le système d'exploitation d'Apple, pour sa version 15.4. L'un d'eux, concerne un 'homme enceint.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Darwin fut un savant qui n’était pas dépourvu de talent. On lui doit la théorie de l’évolution. Mais à l’époque, son génie était un peu étriqué : il s’est arrêté à l’homo sapiens.

Manquait un chaînon essentiel. Il vient d’être trouvé et on doit cette découverte historique aux chercheurs de la Silicon Valley. Eureka ! Apple vient en effet de nous faire connaître « l’homme enceint ».

Il se présente sous la forme de trois émoticônes que vous pourrez voir sur toutes vos applications. Trois charmantes silhouettes pourvues d’un gros ventre. Ainsi est né « l’homme enceint » ! Pour que ce soit plus inclusif et progressiste, il y a un homme blanc, un homme noir et un homme typé arabe. L’homme jaune a, hélas, été oublié...

De cela découlent plusieurs conséquences heureuses. Elles sont le fruit de cette belle innovation. Les homosexuels vont enfin pouvoir se reproduire entre eux ! Plus besoin de mères porteuses ou de procédures compliquées d’adoption. Y aura-t-il des pères porteurs ?

Mais ce qui nous concerne tous, c’est que « l’homme enceint » va mettre fin au règne insupportable du matriarcat. Nous avons vécu dans cet esclavage pendant des milliers d’années. Enfin grâce à Apple s’achève l’abominable dictature de l’utérus.

À Lire Aussi

Mais dans quel pays vivons-nous quand des hommes et des femmes qui osent dire la vérité doivent être protégés par la police ?