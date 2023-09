Populistes ou populaires ?

Plus les figures et les partis populistes deviennent populaires, plus la classe au pouvoir s'exprime.

H16 tient le blog Hashtable . Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

S’il apparaît maintenant évident que les élites occidentales semblent éprises d’une envie de suicide grandiose, les peuples eux-mêmes ont, pour certains et heureusement, des aspirations fort différentes.

Eh non, tout le monde ne veut pas s’autolyser plus ou moins gaiment pour se syntoniser avec Gaïa en conservant un niveau pourtant trop bas de dioxyde de carbone, par contrition sur un passé fantasmé et un futur cauchemardé ou pour des lubies démographiques imbibées de gros malthusianisme qui tache : il semble en effet que nombre d’individus ne se sentent pas spécialement enclins à disparaître sans trop moufter.

Bien évidemment, cette tendance est soigneusement cachée par une presse dont le credo catastrogène revient essentiellement à abonder dans le sens des dirigeants, mais dans le flot d’actualités glissantes et alarmistes, certains grumeaux ressortent inévitablement : facilement identifiables aux titrailles outrées, ces notules importuns sont généralement caractérisées par des mots comme “populistes”, “complotistes”, “extrême” (surtout suivi de “droite”) et autres joyeusetés que les dernières années ont rendues particulièrement fréquentes.

Dans ces grumeaux, on trouve ainsi l’apparition assez lunaire d’un candidat argentin à la présidentielle, Javier Milei. Ce dernier, volontiers qualifié de “fou” par la presse, affiche un programme particulièrement piquant tant pour les dirigeants actuels que, justement, pour la presse qui ne voit en lui qu’un énième avatar du trumpisme : axant tout sur une diminution drastique de la taille de l’État, responsable de la situation catastrophique de l’Argentine, il affole toute la presse occidentale qui est parcourue de spasmes de dégoût à l’idée que la liberté soit ainsi jetée, sans la moindre protection, dans les bras des citoyens argentins qui pourraient (horreur des horreurs) en faire usage.

Il faut dire que le Milei en question récolte de bons sondages et les efforts par la presse argentine pour le faire passer pour un dingue ou, pire encore, quelqu’un de honteusement attaché à la liberté, au capitalisme et à la responsabilité individuelle, ne se traduisent pas par un dégoût profond de l’électeur qui, décidément et sapristi, ne comprend rien à la politique !

Pire, il attire même à lui les sulfureux complotistes d’extrême-droite trumpistes américains comme Tucker Carlson qui a réalisé avec lui un entretien dont le nombre de vues, affolant puisqu’il dépasse les 400 millions, indique tout l’intérêt que peut déclencher ce genre de personnage sur la scène politique.

Mais comment diable se trouve-t-il encore des gens pour vouloir de la liberté ? Comment imaginer que certains veuillent se frotter au capitalisme, au vrai où lorsqu’une banque doit faire faillite, elle fait faillite avec fracas et incarcérations, et non celui où, de connivences en compromissions, les politiciens arrosent les capitaines d’industrie et réciproquement ? Comment tout ceci est-il possible après tous ces articles de presse dénonçant l’affreux ultra-libéralisme, l’insupportable turbo-capitalisme qui tue des chatons et provoque des canicules asymptomatiques ?

Ce ne peut être qu’une divagation ponctuelle.

Pourtant, d’autres grumeaux continuent de remonter, insistants.

Ainsi, en Pologne, le parti Liberté & Indépendance continue de grapiller popularité et points de sondage au point de donner un nouveau profil à l’élection du 15 octobre prochain : alors qu’aucun des deux gros partis (PiS et Coalition civique) ne semble en mesure de l’emporter seul, ce parti serait donc en position de trancher et donc d’influer sur le cours politique du pays. Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, ce n’est pas rien : économiquement libéraux, socialement conservateurs, les militants de Liberté & Indépendance ne feront pas dans la dentelle et l’actuel fléchissement clair de la Pologne vis-à-vis de Kiev ne laisse guère de doute sur la politique qui sera menée après le 15 octobre.

Au passage, on ne pourra s’empêcher de noter que les stratégies électorales de Liberté & Indépendance flirtent souvent avec les méthodes qu’un certain Donald Trump a lui-même déployées lors de ses campagnes précédentes. Ce n’est pas un hasard et la tendance n’est pas unique à la Pologne ou l’Argentine : la percée actuelle de l’AfD en Allemagne opère globalement sur le même principe, et le dynamisme dont bénéficie justement Trump aux États-Unis laisse perplexes et perdus médias et vieux caciques des deux partis traditionnels.

Les choses ne sont pourtant pas très compliquées à comprendre.

Cela fait maintenant plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, qu’on n’entend plus aucun discours de bon sens en faveur d’une réduction du périmètre de l’État à ses tâches essentielles, à commencer par la sécurité des biens et des personnes.

En revanche, toute la place est prise par les discours expliquant que l’État doit voler au secours de tous, quoi qu’il en coûte, à commencer par toutes les minorités visibles ou non, mais toutes extrêmement vocales et qui sont seules autorisées à distribuer les bons points. On n’entend plus qu’une seule version dans laquelle la Science™ a tranché et le Consensus™ existe indiscutablement. On n’entend plus qu’un seul son de cloches, celles des médias, qui définissent de façon définitive ce qui peut être dit de ce qui est tabou.

Et dans les tabous, on trouve par exemple la liberté de disposer de son propre corps (qui est commodément garantie pour avorter mais copieusement piétinée pour un refus de vaccination), la liberté de s’exprimer surtout lorsqu’il s’agit de tout sujet politique, notamment l’emploi de l’impôt, à qui on le distribue systématiquement et les causes qui sont automatiquement agréées par la classe jacassante, ou encore la liberté de faire des affaires sans les coups de tampons de l’État et l’imprimatur des dirigeants.

Dans ce panorama toute voix qui s’élèvera tant pour dénoncer ces interdictions que proposer de les lever bénéficiera immédiatement d’une attention soutenue de tous ceux qui souffrent précisément de ces interdictions. Or, à mesure que les interdictions s’étendent, le nombre de ceux qu’elles concernent croît sans cesse. Au final, jamais le terme de “majorité silencieuse” n’aura été plus apte puisque ces médias et ces politiciens ont tout fait pour qu’elle le soit.

À mesure que les vitupérations de la classe jacassante se font plus acides, son audience diminue pendant que celle de ses opposants grandit : Trump, Milei et tous ces partis favorables à la prise en compte de la majorité silencieuse ne peuvent qu’obtenir plus de crédit. Et plus ces figures et ces partis deviennent populaires, plus la classe jacassante devient hystérique, multiplie sur eux les quolibets et les anathèmes, redouble d’interdictions toxiques, perdant encore de leur crédibilité, de leur audience et de leur équilibre mental…

Cet article a été publié initialement sur le site de H16 : cliquez ICI