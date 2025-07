Clim(atique)

Canicule : faut-il se sentir coupable d’utiliser une clim’ ?

La climatisation est au cœur d’un débat à la fois idéologique et technique. Accusée de nourrir un cercle vicieux de réchauffement climatique, elle est pourtant, pour certains experts comme Damien Ernst et Jean-François Raux, une solution incontournable à l’adaptation climatique. Dans une France où l’électricité est déjà largement décarbonée grâce au nucléaire, faut-il encore en faire un tabou ? Et si, au lieu de la rejeter, on en faisait un levier stratégique pour lisser la demande électrique, améliorer la productivité, sauver des vies… et optimiser le solaire ? Une réflexion à contre-courant des postures écologiques dominantes.