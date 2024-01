Petits conseils pour réussir à mieux manger même si vous détestez le goût des légumes ou de la salade

Les légumes ne sont pas particulièrement énergétiques, mais ils regorgent de fibres alimentaires, de vitamines et de minéraux, ainsi que de composés bénéfiques pour la santé appelés bioactifs.

Emma Beckett est maître de conférences (sciences alimentaires et nutrition humaine), École des sciences de l'environnement et de la vie, Université de Newcastle.

Vous détestez la salade ? Ce n'est pas grave, il y a beaucoup d'aliments dans le monde et beaucoup de façons différentes de les préparer.

Mais étant donné que la quasi-totalité d'entre nous ne mange pas assez de légumes, même si la plupart d'entre nous (81 %) savent que manger plus de légumes est un moyen simple d'améliorer notre santé, vous pourriez vouloir essayer.

Si cette idée vous rend malheureux, n'ayez crainte, avec du temps et un peu d'effort, vous pouvez devenir l'ami de la salade.

Pourquoi je n'aime pas les salades ?

C'est une malheureuse bizarrerie de l'évolution que les légumes soient si bons pour nous, mais qu'ils ne soient pas tous immédiatement savoureux pour chacun d'entre nous. Nous avons évolué pour apprécier le goût sucré ou umami (savoureux) des aliments à haute teneur énergétique, car la famine est un risque plus immédiat que la santé à long terme.

Ces bioactifs expliquent en partie le goût amer des légumes. Les bioactifs végétaux, également appelés phytonutriments, sont fabriqués par les plantes pour se protéger contre le stress environnemental et les prédateurs. Ce sont précisément les éléments qui rendent les aliments végétaux amers qui les rendent bons pour nous.

Malheureusement, le goût amer a évolué pour nous protéger des poisons, et peut-être de la surconsommation d'un seul aliment végétal. D'une certaine manière, les aliments végétaux peuvent donc avoir un goût de poison.

Pour certains d'entre nous, cette sensation d'amertume est particulièrement aiguë, alors que pour d'autres, elle n'est pas si mauvaise. Cela est dû en partie à nos gènes. L'être humain possède au moins 25 récepteurs différents qui détectent l'amertume, et chacun d'entre nous possède ses propres combinaisons génétiques. Ainsi, certaines personnes ressentent très fortement certains composés amers, tandis que d'autres les détectent à peine.

Cela signifie que nous n'avons pas tous le même point de départ lorsqu'il s'agit d'interagir avec les salades et les légumes. Soyez donc patient avec vous-même. Mais les étapes pour apprendre à aimer les salades et les légumes sont les mêmes, quel que soit votre point de départ.

Cela prend du temps

Nous pouvons éduquer nos goûts parce que nos gènes et nos récepteurs ne sont pas tout. Des expositions répétées à des aliments amers peuvent nous aider à nous adapter au fil du temps. Les expositions répétées aident notre cerveau à apprendre que les légumes amers ne sont pas des posions.

De plus, lorsque nous modifions notre alimentation, les enzymes et autres protéines présentes dans notre salive changent également. Cela modifie la façon dont les différents composés des aliments sont décomposés et détectés par nos papilles gustatives. On ne sait pas exactement comment cela fonctionne, mais c'est similaire à d'autres formations cognitives comportementales.

Ajouter des ingrédients masquants

La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons utiliser de nombreuses stratégies pour masquer l'amertume des légumes, ce qui renforce notre apprentissage du goût.

Le sel et les matières grasses peuvent réduire la perception de l'amertume, de sorte que l'ajout d'assaisonnements et de vinaigrettes peut améliorer instantanément le goût des salades. Vous vous dites probablement : "Mais ne devons-nous pas réduire notre consommation de sel et de graisses ? - Oui, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats nutritionnels en les réduisant dans les aliments facultatifs tels que les gâteaux, les biscuits, les chips et les desserts, et non en essayant de les éviter avec vos légumes.

Ajouter du piquant avec des piments ou du poivre peut également aider en agissant comme un leurre pour l'amertume. L'ajout de fruits aux salades apporte de la douceur et de la jutosité, ce qui peut contribuer à améliorer l'équilibre global entre la saveur et la texture, et donc à accroître le plaisir.

L'association d'aliments que vous apprenez à aimer avec des aliments que vous aimez déjà peut également s'avérer utile.

Les options pour les salades sont presque infinies, si vous n'aimez pas la salade de jardin standard avec laquelle vous avez été élevé, ce n'est pas grave, continuez à expérimenter.

Expérimenter avec la texture (par exemple en coupant les légumes plus petits ou plus gros) peut également vous aider à trouver votre salade préférée.

Remettez en question vos préjugés

Remettre en question ses préjugés peut également améliorer la situation de la salade. Un phénomène appelé "intuition du goût malsain" nous fait supposer que les aliments savoureux ne sont pas bons pour nous et que les aliments sains ont mauvais goût. Se défaire de cette hypothèse peut vous aider à apprécier davantage vos légumes.

Lorsque des chercheurs ont étiqueté des légumes avec des étiquettes axées sur le goût, amenant les sujets à penser qu'ils ont un goût agréable, ils étaient plus enclins à les apprécier que lorsqu'on leur disait à quel point ils étaient bons pour la santé.

En résumé

Les légumes sont bons pour nous, mais nous devons être patients et bienveillants avec nous-mêmes lorsque nous commençons à essayer d'en manger davantage.

Essayez de travailler avec la biologie et le cerveau, et non contre eux.

Ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres s'ils n'aiment pas les salades que vous mangez. Nous sommes tous à un stade différent de notre parcours d'apprentissage du goût.

L'article a été initialement publié par The Conversation.