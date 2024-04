Petits conseils pour continuer le sport pendant la saison des allergies

Des personnes pratiquent une activité sportive au Jardin du Luxembourg à Paris.

Le printemps et l'été sont des saisons plus propices aux allergies, notamment liées aux pollens. Des solutions existent pour préserver ses activités sportives.

Atlantico : Pourquoi le printemps et l’été sont des périodes plus propices aux allergies qui compliquent la pratique du sport ?

Madeleine Epstein : Ces périodes compliquent la pratique du sport uniquement pour les allergiques aux pollens. Les allergènes apparaissent lorsqu’il fait beau. Quand la nature fleurit, les fleurs émettent des pollens. Ces pollens sont souvent très allergisants. Lorsque vous courez, vous hyperventilez et donc vous respirez. Lors de votre activité physique, vous allez inhaler davantage de pollens. Cela peut provoquer des réactions plus importantes sur le plan de la santé.

Quels conseils donnez-vous aux personnes qui ont une pratique sportive et des symptômes allergènes pendant cette période ?

La plupart des gens qui font du sport et qui pratiquent une activité physique n’ont pas de difficultés sur le plan des allergies. Mais certaines personnes connaissent effectivement des aggravations. Il faut donc renforcer leur traitement symptomatique qu'ils ont pu établir avec leur médecin déjà en amont de la saison. Lorsque l’on sait que l’on est allergique aux pollens, il ne faut pas attendre d'aller mal pour avoir sur soi les bons médicaments. Je ne dis pas qu'il faut les prendre tout le temps mais il est important de les avoir lors de crises ou lorsque cela ne va pas sur le plan de la santé. Il faut anticiper cette situation, car lorsque la saison des pollens débute et que les patients sont nombreux à ne pas se sentir bien, les membres du corps médical, les spécialistes sont assaillis de demandes et ne peuvent pas répondre à tout le monde. Les personnes qui savent qu'elles sont allergiques doivent avoir déjà leurs médicaments contre les allergies avec eux.

Ensuite, il y a des heures où il y a moins d'émissions de pollens. Il est donc important de favoriser ces horaires-là pour pratiquer une activité sportive, plutôt le matin et tard le soir, pas aux heures chaudes de la journée car cela peut faire dilater les vaisseaux et aggraver les réactions.

Quels sont les risques en cas de crise dans la pratique du sport ?

Les personnes concernées peuvent être touchées par tous les symptômes des allergies aux pollens, notamment la rhino conjonctivite et l'asthme. La rhino conjonctivite peut vous obliger à vous arrêter. Si vous avez un écoulement nasal ou si vous êtes en train d'éternuer tout le temps, vous avez les yeux qui démangent, qui brûlent et qui pleurent. Cela peut vous contraindre à vous arrêter mais les symptômes ne seront pas vitaux. Par contre, si vous avez de l'asthme, les conséquences peuvent être sévères et vous emmener aux urgences. Il faut donc faire très attention et rester vigilant.