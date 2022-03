Petites réflexions sur ce qui pourrait aider (militairement) l’Ukraine sans déclencher une guerre entre l’OTAN et la Russie

Des militaires ukrainiens dans la région de Lougansk, en Ukraine, le 24 février 2022.

De nombreux pays occidentaux ont annoncé l'envoi d'une aide militaire et d'une aide humanitaire vis-à-vis de l'Ukraine face à l'offensive russe. Quel est le moyen le plus efficace d’aider les Ukrainiens tout en évitant un embrasement du conflit et une contagion avec les pays de l’OTAN ?

Atlantico : Tout d’abord, pouvez-vous nous expliquer les lignes à ne pas franchir sous peine d’une entrée en conflit avec la Russie ?

Jérôme Pellistrandi : Rappelons que l’Ukraine est un État souverain. Il est légitime que cet État puisse demander de l’aide à des pays partenaires comme les membres de l’OTAN et de l’Union européenne. C’est un point essentiel sur lequel la Russie ne peut pas intervenir : tout État est libre de se défendre avec les moyens dont il dispose.

Concernant les lignes rouges à ne pas franchir, l’OTAN considère qu’elle n’est pas en co-belligérance avec la Russie. Cette dernière est l’agresseur d’un État souverain, mais il est hors de question pour l’OTAN d’entrer en conflit avec la Russie. Il faut qu’il y ait des règles très claires sur le terrain et il ne doit y avoir aucun soldat membre d’un pays de l’OTAN sur le territoire ukrainien. C’est une chose extrêmement importante. La présence d’un militaire de l’alliance pourrait être considérée par la Russie comme une belligérance. Les livraisons d’armement ou d’équipement doivent continuer à être faites à la frontière, du côté polonais, et doivent être transportées par du personnel ukrainien. Il n’est pas question qu’un véhicule de l’OTAN, même civil, franchisse la frontière.

On retrouve la même problématique à propos de l’espace aérien. La zone qui va des États Baltes jusqu’à la Roumanie est protégé par les avions de l’OTAN mais les aéronefs ne peuvent pas aller plus à l’Est.

On a beaucoup entendu parler de l’idée de l’instauration d’une no-fly zone. Est-ce que cela fait partie des choses que l’on ne peut pas se permettre de faire ?

Une no-fly zone est un espace dans lequel on interdit à tout aéronef de rentrer. Si on institue une no-fly zone au-dessus de l’Ukraine, cela voudrait dire que des avions de l’OTAN contrôlent cet espace aérien. Ils se trouveraient alors confrontés à des avions russes. Et si ils tirent, c’est un acte de belligérance.

Si un avion russe pénètre dans l’espace aérien polonais ou roumain, il peut faire l’objet d’une mission de contrôle et on lui demanderait de quitter l’espace aérien. S’il ne le fait pas de son propre gré, on pourrait faire un tir de semonce. S’il ne répond pas, on peut alors l’engager. Les règles sont strictes à ce propos.

Quel est alors le moyen le plus efficace d’aider militairement les Ukrainiens ?

C’est ce que nous faisons depuis le début de la guerre : livrer des équipements défensifs et de protection. Cela leur permet de rééquilibrer le rapport de force et de mieux combattre les unités russes. Les armements livrés peuvent être des lance-roquettes anti-char ou des missiles anti-aériens qui n’ont pas vocation à frapper le territoire russe. Il s’agit d’une logique défensive.

Qu’est-ce qui est le plus facile à maîtriser en termes d’arme étrangère pour les Ukrainiens ?

Avant le début du conflit, les Ukrainiens avaient des drones Bayraktar qui demandent un minimum de formation et d'entraînement. Si les drones sont abattus, il est possible de les remplacer. Ils valent entre 1 et 2 millions de dollars. Le plus efficace reste tout de même l’armement individuel comme les missiles anti-char qui sont très simples d’emploi et très efficaces. Ces armements permettent de rétablir un rapport de force équitable sur le terrain et d’obtenir un succès tactique pour les Ukrainiens. Soulignons que le rapport de force dans cette guerre reste en faveur des Russes.

Y a-t-il des choses qui seraient inutiles à livrer au vu de la situation actuelle ?

La question se pose à propos des avions de combat. Piloter un avion demande des années d’apprentissage. Livrer des chars de combat occidentaux n’a aussi aucun intérêt étant donné le temps de formation et d'entraînement que cela nécessite. Les armements livrés sont adaptés aux besoins et correspondent à ce qui est demandé par les Ukrainiens.

Les Ukrainiens semblent particulièrement performants sur le terrain de l’anti-aérien, devrions-nous mieux les aider sur ce plan ?

Les livraisons de missiles sol-air par des membres de l’OTAN à l’Ukraine montrent déjà leurs résultats. Les Russes n’ont pas la maîtrise totale de l’espace aérien ukrainien. Le territoire ukrainien est plus vaste que celui de la France, par sa superficie il est difficilement contrôlable et il nécessite de nombreux avions en vol. Les Russes ont connu de nombreuses pertes d’aéronefs et ils sont assez prudents dans leur utilisation.

L’OTAN ne veut pas entrer dans une escalade. Si l’Ukraine avait d’un seul coup de nombreux avions de combat, il pourrait y avoir la tentation de frapper à l’intérieur de la Russie. L’objectif est de faire baisser la tension et d’obtenir une solution négociée. Il ne faut pas ajouter « de la guerre à la guerre », elle est suffisamment atteinte. L’équilibre est délicat et il faut qu’il évolue en fonction de la situation sur le terrain.

En terme stratégique, devons-nous renforcer l’Ukraine sur ses points forts ou ses points faibles si nous voulons l’aider ?

Il faut la renforcer là où c’est le plus efficace. Le harcèlement mené contre les colonnes de char a porté ses fruits. L’objectif n’est pas d’avoir un vainqueur par K.O car au milieu se trouve des populations civiles. Il faut arriver le plus vite possible à une solution négociée où chacune des parties doit faire des concessions, mais de la manière la plus équilibrée possible. Les prétentions de Poutine de rayer l’Ukraine de la carte n’étaient pas tolérables, il y a déjà une première évolution car les Russes ne parlent plus de changement de régime. Il faut qu’à la table des négociations, l’Ukraine ait suffisamment d’éléments positifs sans que la Russie ne se sente humiliée. Il faut éviter une escalade qui soit dramatique pour tout le monde.