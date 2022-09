Perturbations du vortex polaire : vers un hiver 2022/2023 particulièrement froid ?

Est-ce que l’Europe va connaître une grande vague de froid cet hiver ?

Atlantico : Des perturbations ont lieu actuellement sur le vortex polaire. Qu’est-ce que le vortex polaire ? Quelles sont ces perturbations ?

Thierry Lefort : Lorsque l’automne arrive dans l’hémisphère Nord, le pôle Nord se retrouve dans la nuit polaire. Toute l’atmosphère du pôle Nord se refroidit fortement donc on a une circulation d’Ouest dans la haute atmosphère, appelée la stratosphère, située au-delà de 12 kilomètres d’altitude, c’est-à-dire au-dessus du niveau de vol des avions. Cela va créer un vent d’Ouest très froid qui va former une sorte de “toupie”. Le pôle Nord, pendant l’hiver boréal, et le pôle Sud, pendant l’hiver de l’hémisphère Sud, ont chacun leur tour un vortex polaire. On rentre dans l’hiver de l’hémisphère Nord donc on a un courant-jet qui se situe dans la stratosphère.

Concernant les perturbations, elles concernent les flux d’énergie qui viennent d’en-dessous, à savoir de la troposphère (partie inférieure de l’atmosphère), qui vont se diriger vers le haut, perturbant le vortex polaire. Ce dernier ne se perturbe pas tout seul, mais répond à la circulation d’énergie qui a lieu au sein de la troposphère.

Est-ce que cela est courant ?

C’est assez fréquent en plein hiver. Cela crée des réchauffements soudains de la stratosphère. Une partie du vortex va se réchauffer nettement, passant de -70 degrés à 0 degré. Ces réchauffements ont lieu pratiquement une fois par an dans le vortex polaire au cœur de l’hiver.

Dans les jours qui viennent, on va assister à un réchauffement soudain d’une ampleur beaucoup plus faible car c'est le début du vortex polaire.

Est-ce que l’on peut prévoir un grand froid cet hiver en Europe ?



Il est trop tôt pour le dire car l’épisode dont je vous parlais précédemment aura lieu en octobre et sera bref. Il est donc difficile de prévoir ce qu’il adviendra aux mois de décembre, janvier et février.

Par ailleurs, Météo-France ne fait pas de prévisions pour l’hiver prochain, et souhaite rester particulièrement prudent au vu des enjeux sociétaux liés aux difficultés de se chauffer.



Lorsque on a un hiver très froid, comment cela se caractérise au niveau du vortex polaire ?

Si on suppose que nous sommes en plein hiver (décembre, janvier ou février), il est prouvé qu’un vortex fort - lorsque la “toupie” tourne très vite -, l’hiver est doux. Ce sont les perturbations atlantiques qui apportent la douceur de l’océan. Au contraire, un vortex faible entraîne des vagues de froid plus fréquentes. Cela s’explique scientifiquement depuis plus de 100 ans.

Nous avons connu un hiver doux l’an dernier. Des liens ont-ils pu être déterminés postérieurement avec ce qu’il se produisait en septembre dernier ?

Ce n’est pas parce que le vortex polaire est temporairement plus faible en septembre qu’il sera plus faible en plein hiver. Actuellement, nous avons une anomalie dans le Pacifique, appelée la Niña ; celle-ci sera la même pendant trois mois. L’anomalie de la saison a donc un sens car chaque mois présente la même anomalie. C’est pourquoi les Américains font des prévisions pour tout l’hiver voire même jusqu’au printemps. En Europe, la situation n’est pas similaire. On peut avoir un mois de décembre très froid et un mois de janvier doux.

