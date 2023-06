Pertes de bagages, retards ou grèves : que faire pour survivre à l’été du grand retour de l’avion ?

Des voyageurs marchent vers un Airbus A 320 d'Air Corsica à destination de Marseille pendant les vacances de Noël, à l'aéroport d'Ajaccio, le 23 décembre 2020.

Alors que le trafic aérien devrait être encore plus dense cet été, sera-t-il possible de prendre l'avion avec l'assurance de retrouver ses bagages à l'arrivée ou de se faire rembourser en cas d’annulation ?

Atlantico : Vous êtes expert dans l’industrie aéronautique mais également un grand voyageur depuis plusieurs dizaines d’années. L’été se profile, soit la saison la plus chargée de l’année en matière de transport aérien. Face à l’augmentation des billets, comment les voyageurs peuvent-ils optimiser leurs choix de vol ?

Gilles Rosenberger : Il faut réserver le plus tôt possible. Cela paraît évident mais tout le monde ne le fait pas. Nous sommes début juin et c’est déjà trop tard. Quand je dis « réserver en avance », c’est dès les mois de mars/avril. Le prix du billet varie en fonction du temps et de la densité de consultation. Le passager n’a pas accès aux prévisions mais peut parier que dans une dizaine de jours, ce sera moins cher. C’est un pari. L’autre possibilité est d’utiliser les comparateurs pour prendre le meilleur prix parmi les prix moyens au moment où il voyage.

Concernant les vols de nuit, il n’y en a pas. C’est important de le dire car les gens qui souhaiteraient bénéficier de prix moins cher en volant de nuit ne le pourront pas. Les avions partent en même temps parce que les riverains des grands aéroports européens se sont débrouillés pour qu’il y ait une limitation très stricte de la quantité de vols la nuit.

Les compagnies aériennes ne sont pas tenues d’indemniser les voyageurs aux États-Unis. Est-ce le cas en Europe ?

Je me souviens avoir reçu des indemnisations de compagnies aériennes parce que mon vol avait été annulé. Cette obligation d’indemnisation est au cœur de polémiques mais en cas d’annulation de vol, la compagnie aérienne doit rembourser le passager.

À Lire Aussi

Toujours en mode incognito, en semaine, etc. ? Voilà ce que valent vraiment les conseils pour acheter ses billets d’avion au meilleur prix

Est-il judicieux pour le voyageur de choisir la compagnie en fonction des retards qui l’ont touchée ?

La grande partie des retards est liée aux difficultés au sol (encombrement au sol), donc toutes les compagnies sont logées à la même enseigne sur ce point. Cela ne dépend pas d’elles. En revanche, il y a également d’autres causes : l’organisation à l’arrivée pèche sur la livraison des bagages, et cela dépend alors des compagnies aériennes. Sans surprise, les compagnies low cost ne bénéficient pas des meilleurs services des aéroports, lesquels ont un service premium qu’ils offrent à tel prix. Avec le service premium, les avions vont être mis très proches du terminal des bagages. C’est l’aéroport qui est en charge de collecter les bagages dans l’avion et de les mettre sur le tapis. Il y a un service rapide et un service lent.