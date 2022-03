Perspectives économiques de la Russie : les solutions de court terme de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine lors d'une réunion au Kremlin, à Moscou.

Je vais examiner en deux parties ce qui me semble être les perspectives à court et à long terme de l'économie russe.

Je commence par le court terme. Il repose sur l'hypothèse que la guerre armée en Ukraine se termine dans les mois qui viennent (c'est-à-dire qu'elle ne se poursuit pas à son intensité actuelle pendant des années) et qu'il n'y a pas de changements internes radicaux en Russie, sous la forme d'un coup d'État, d'une révolution, etc.

Pour répondre à la question des effets à court terme, il est utile de passer en revue certains déclins économiques dont, malheureusement, la Russie, grâce à son histoire économique circulaire, fournit plusieurs exemples. Les baisses de revenus les plus calamiteuses de ces 100 dernières années se sont produites au cours des dernières étapes de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile qui a suivi, ainsi que pendant la transition vers le capitalisme dans les années 1990. (D'énormes baisses du PIB, et surtout de la consommation, ont également eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elles sont plus difficiles à interpréter).

Entre 1917 et 1922, le PIB russe a été divisé par deux (tous les chiffres donnés ici sont en termes réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation) ; la production industrielle en 1921 représentait 18% du niveau d'avant-guerre ; la production agricole représentait 62% du niveau d'avant-guerre. (Les données proviennent de Kritsman, 1926, cité dans Pipes, 1990 ; et de Block 1976 ; voir également le chapitre 1 de mon article "Income, inequality and poverty during the transition from planned economy"). Au cours de l'épisode de transition, le PIB russe par habitant a diminué de près de 40 % entre 1987 et 1995 (baisse bien plus importante que pendant la Grande Dépression aux États-Unis). La plus forte baisse en un an a été enregistrée en 1992 (16 %), suivie par les deux années suivantes de respectivement 8 et 13 %. (Les données proviennent de la Banque mondiale).

À Lire Aussi

L'histoire économique cyclique de la Russie

Nous pouvons également prendre le troisième exemple de la crise financière de 1998-99 et du défaut de paiement de la Russie sur sa dette publique. En 1998, le PIB russe s'est contracté de 5 %. La crise financière et le désordre général de 1998-99 ont probablement fait prendre conscience à Eltsine qu'il ne pouvait plus contrôler la société et l'économie russes : il a nommé successivement plusieurs Premiers ministres (tous liés d'une manière ou d'une autre au KGB - semblant comprendre que personne d'autre ne pouvait sauver la situation), et le charivari s'est terminé par la nomination de Poutine comme président par intérim le 31 décembre 1999. Cela a ouvert à Poutine la possibilité d'être élu président après la démission anticipée d'Eltsine (le mandat d'Eltsine aurait normalement pris fin en juin 2000).

La guerre civile des années 1920 (évidemment) et la transition ont toutes deux constitué des chocs économiques plus importants que l'actuel. La période du début des années 1990 a été marquée par un changement radical du mode de fonctionnement des entreprises, la rupture de presque tous les liens économiques avec les autres républiques soviétiques, la privatisation, l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre des politiques et une corruption à une échelle épique. Les sanctions d'aujourd'hui, aussi onéreuses soient-elles pour l'activité économique, n'auront probablement pas le même impact à court terme. Mais elles auraient certainement un impact bien plus important que la crise financière de 1998-99. On peut donc, très approximativement, situer la baisse attendue en 2022-23 à un chiffre élevé, ou à deux chiffres faibles : elle ne sera pas aussi brutale qu'en 1992, ni aussi (relativement) douce qu'en 1998.

À Lire Aussi

La fin de la "fin de l’histoire" : ce que la guerre en Ukraine nous a d’ores et déjà appris

On ne sait évidemment pas comment les coûts de cette baisse seront répartis. Le gouvernement russe a récemment introduit une nouvelle indexation des pensions, plus favorable (30 % de la population russe sont des retraités), mais il est douteux que, dans les nouvelles conditions, il soit en mesure de mener à bien cette politique. Il en va de même pour l'augmentation des allocations familiales en fonction du revenu, votée par la Douma. Le retrait de nombreuses entreprises étrangères, l'embargo de facto sur un certain nombre d'importations et, à coup sûr, la baisse des investissements étrangers et nationaux, feront augmenter le chômage. Actuellement, le chômage russe est faible, mais il pourrait revenir à 7-8% ou plus, comme dans les années 1990. Le filet de sécurité russe n'est tout simplement pas assez solide institutionnellement et financièrement pour maintenir les revenus de ces personnes à un niveau raisonnable. Les faiblesses institutionnelles ont été révélées par les effets du covid : le nombre total de décès dus au covid enregistrés était de 360 000 et la surmortalité russe est, selon certaines estimations, parmi les plus élevées au monde. On peut comparer ces résultats avec ceux de la Chine, qui a enregistré 4 600 décès liés au covid, soit environ 1 % de ceux de la Russie, avec une population presque dix fois plus importante que celle de la Russie.

L'inflation qui accompagnera la chute du rouble touchera également les plus pauvres. Même si les prix des denrées alimentaires en Russie n'augmenteront pas autant que dans les pays importateurs de denrées alimentaires, ils augmenteront (la production intérieure dans certaines régions ne pouvant pas compenser la baisse des importations, et les prix des intrants étrangers augmentant en raison de la dépréciation du rouble). Des pénuries sporadiques pourraient se développer. Les nouvelles font déjà état de la ruée sur un certain nombre de produits essentiels, notamment la pénurie de sucre. Face à des prix relatifs aussi instables et volatils, dans la perspective du retour d'une forte inflation, la politique prudente serait d'imposer le rationnement pour tous les articles essentiels. En Union soviétique, le rationnement a été éliminé en 1952, puis brièvement réintroduit pour certains produits en Russie au début des années 1990. Il faudra peut-être le réintroduire à nouveau, probablement à plus grande échelle. La raison d'être du rationnement est bien sûr de protéger le bien-être (voire la survie) des classes les plus pauvres, mais il est évident qu'il émousse les incitations des producteurs. En Union soviétique, cela n'avait pas beaucoup d'importance puisque la production était basée sur la planification, mais dans la Russie d'aujourd'hui, les incitations comptent.

À Lire Aussi

Cette toute nouvelle mondialisation qui s’ouvre après l’invasion de l’Ukraine

Les politiques gouvernementales, dévoilées jusqu'à présent, dont l'objectif est de réduire l'impact des sanctions, sont très faibles. Déclarer une exonération fiscale temporaire pour les petites et moyennes entreprises a du sens afin d'éviter les licenciements massifs, mais cela ne peut être une politique à moyen terme. Elle affecte évidemment le budget, et ouvre également la voie à ce qui semble inévitable, à savoir une expansion monétaire suivie d'inflation. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'inflation a été extraordinairement élevée au début des années 1990 (le niveau annuel était à trois chiffres entre 1992 et 1995) et également en 1999, où elle a atteint 90 %. Il est difficile de voir comment elle pourrait ne pas revenir : déjà en février, l'inflation était de 10% sur une base annuelle. Les chiffres de mars seront certainement plus élevés.

Une autre mesure gouvernementale vise à encourager le rapatriement des investissements étrangers en Russie. Mais pourquoi les gens ramèneraient-ils en Russie de l'argent qui, dans le cadre du régime de contrôle des capitaux déjà en place et qui va devenir plus strict, sera impossible à déplacer à l'étranger, si nécessaire ?

Le problème n'est pas que le gouvernement fasse de mauvais choix politiques ; le problème est que, dans la situation actuelle, il n'y a pratiquement aucun bon choix politique à faire. L'éventail des mesures que le gouvernement peut prendre est extrêmement limité et est déterminé par les décisions de politique étrangère prises par Poutine (probablement sans aucune consultation des ministères de l'économie) et par les sanctions étrangères. Entre les deux, la politique économique ne peut pas faire grand-chose d'autre que de se laisser guider par les événements en devenant de plus en plus restrictive. Il est important de souligner que la restriction sera principalement imposée par les événements. Idéologiquement, le gouvernement russe est technocratique et néo-libéral. Poutine lui-même a toujours eu une approche néolibérale de l'économie. Dès le lendemain de l'invasion de l'Ukraine, il a convoqué une réunion avec les grandes entreprises et leur a promis une "économie entièrement libéralisée" (en réalité, il leur a pratiquement demandé de faire ce qu'ils voulaient). Lui, et probablement eux, n'étaient peut-être pas à ce moment-là pleinement conscients des effets délétères des sanctions. Lorsque cela deviendra de plus en plus clair, le champ de décision en matière de politique économique sera considérablement réduit. La question ne sera plus de savoir si l'on aime ou non le contrôle des prix : il s'agira d'avoir des émeutes massives sans eux. Les politiques restrictives seront donc dictées par les événements. Mais une fois adoptées, elles seront difficiles à modifier.

Un autre aspect doit également être mentionné. Les sanctions et les limitations de toutes sortes appellent toujours des solutions de contournement. Celles-ci sont en effet possibles : des importations peuvent être effectuées depuis (disons) l'Arménie puis revendues en Russie ; les Russes à l'étranger peuvent partager leurs cartes de crédit avec leurs cousins au pays, etc. Mais ces "solutions créatives" sont coûteuses. Mais ces "solutions créatives" sont coûteuses. Les personnes qui s'y engagent prennent des risques pour lesquels elles doivent être indemnisées. Les journaux russes ont déjà signalé l'émergence des "spéculateurs", un terme qui remonte à une époque révolue. L'augmentation des prix due à des contournements astucieux n'est pas le seul effet. Un effet plus pernicieux sur le plan social est l'émergence de réseaux de contrebande et de criminalité qui contrôleront ces stratagèmes. C'est la même chose qu'avec les drogues. Une fois qu'un bien est illégal, sous-évalué ou difficile à obtenir, il sera mis sur le marché, mais à un prix élevé et par des personnes prêtes à défier la loi. La criminalisation de la société russe, qui dure depuis les années 1990 et qui a explosé sous Eltsine, reviendra en force.

Les prochaines années du pouvoir de Poutine ressembleront donc beaucoup aux pires années du pouvoir d'Eltsine. Poutine est sorti de l'ombre avec l'idée qu'il protégerait les acquis de la famille d'Eltsine et des oligarques tout en réimposant un certain degré de stabilité interne. Au cours de ses deux premiers mandats, il a réussi à le faire. Mais à la fin (ou quel que soit le moment actuel) de son règne, il a ramené toutes les maladies d'origine et les a aggravées d'une certaine manière, car ses politiques ont bloqué le pays dans une impasse et ont ainsi fermé toutes les possibilités de changement.

Dans le prochain billet, j'aborderai les perspectives à plus long terme.