Les problèmes d’approvisionnement touchent de plus en plus de produits et de secteurs. Alors que Noël approche à grands pas, devons-nous alors nous préparer à des pénuries pour cette période ?

Atlantico: Noël approche à grands pas avec ses achats par milliers. 2021 est une année particulière et les pénuries sont importantes dans de nombreux secteurs comme l’automobile, devons-nous alors nous préparer à des pénuries pour cette période ?

Jérôme Dumas: Rassurons les enfants, il n’y en aura pas sur les jouets. Les commandes ont déjà été passées il y a un an, au plus tard il y a six mois. Il peut y avoir des réapprovisionnements à la marge, mais compte tenu des délais d’approvisionnement asiatiques, la saison de Noël en matière d’approvisionnement est déjà terminée. Les seules pénuries qu’il pourrait y avoir concerne les jouets à succès, mais comme chaque année. Il y a peut-être eu à la marge des limitations de commandes sur des jouets en bois, qui ne seraient pas fabriqués en France, mais en Asie, mais une pénurie générale sur les jouets n’est pas probable.

Et sur d’autres produits, des pénuries sont-elles possibles ?

Il y a des pénuries dans le monde industriel et notamment sur certains semi-conducteurs suite à l’explosion de la demande liée au télétravail et aux besoins accrus en matière d’ordinateurs personnels. Les entreprises ont eu besoin d’équipement pour renforcer à la fois la capacité des réseaux et leur sécurité. Ces pénuries se sont également exacerbées à cause des différentes crises Covid connues en Asie et qui ont abouti à des ralentissements d’usine ou à des fermetures sur certaines périodes. Tout ce qui concerne le monde des semi-conducteurs est impacté par des pénuries et plus il est pointu, plus l’offre est inférieure à la demande.

Concernant les technologies, à Noël pourrons-nous tout trouver dans les magasins ?

La pénurie a lieu sur des produits bien spécifiques. Aujourd’hui, si l’on a besoin de changer son ordinateur portable, on va en trouver un. La pénurie n’est pas si importante que cela. Il y a une petite limitation de l’offre et potentiellement une petite croissance des prix, mais le marché n’est pas bloqué à la différence de certains secteurs comme le bâtiment où certains produits spécifiques peuvent être difficiles à trouver.

La pénurie dans le secteur automobile à propos des semi-conducteurs est liée au fait que lorsqu’un fournisseur est en situation de sous production, il va faire des choix parmi les clients. Ces choix privilégient les plus gros clients, et les fabricants automobiles ne font pas partie des plus gros clients de cette industrie par rapport à l’informatique.

Et sur les livres, cadeaux de choix pour Noël ?

Il y a une forte tension sur la pâte à papier. Le marché mondial du bois est en tension. Ce matériau est fortement demandé par les Chinois pour produire des meubles. Une grosse partie du bois français est exporté en Asie ou au Canada pour la production. Qui dit tension, dit arbitrages entre les clients comme le font les producteurs de semi-conducteurs et donc hausse des prix avec une demande qui n’est pas complètement couverte par l’offre.

Sur le secteur du parfum ?

Le principal coût du parfum est la bouteille en verre. Aujourd’hui, elle est principalement produite avec du sable. Il y a des tensions sur ce matériau depuis très longtemps car c’est un produit utilisé pour faire du verre ou de la construction. La pénurie qui touche le secteur du parfum vient de l’aluminium, une partie de la bouteille étant composée par ce matériau. Des prix d’achats ont été augmentés ce qui a provoqué une hausse des prix, mais cela ne se traduit pas par une pénurie avec un impact sur la capacité de production.

Le secteur du luxe sera-t-il impacté ?

Il n’y a pas de réelle tension dans ce secteur. Ce que je constate c’est qu’il y a une pénurie dans les maisons de luxe à cause du manque de main d'œuvre. Il y a une demande en croissance avec l’accroissement du niveau de vie global, mais par exemple pour faire du cuir il faut des vaches et nous ne connaissons pas de pénurie de vaches…

L’alimentation de réveillon comme le foie gras ou le saumon ?

Une grande partie du saumon que nous mangeons est du saumon d’élevage. Il n’y a pas eu de maladie sur les saumons de la mer du Nord donc il n’y a pas de pénurie en vue. Et sur le foie gras, non plus. Il y a des pénuries quand les animaux sont attaqués par des maladies et qu’il faut abattre le cheptel. Cela n’est pas le cas actuellement. Il y a eu des pénuries sur le saumon en 2016-2017, avec des prix qui ont explosé. Aujourd’hui ce n’est pas le cas.

Des augmentations de prix sont-elles à prévoir de manière globale ?

Pour le papier et donc le livre, il y a une augmentation des prix. Il n’y a pas suffisamment de quantité donc les prix augmentent. Pour le saumon et l’alimentaire, s' il y a une augmentation des prix cela est lié à l’évolution du coût du transport, mais cela ne devrait pas être fort car il ne vient pas de l’autre bout du monde.

Les approvisionnement depuis l’Asie vont surement augmenter car le coût du conteneur a été multiplié par 10, par 20 ou même par 50. Qui dit impact sur le prix du conteneur, dit impact sur le prix consommateur. Le transport maritime a un impact sur le prix.

Est-ce alors une nécessité de préparer ses emplettes à l’avance ?

Noël est dans une dizaine de jours et les jeux sont faits. Les produits sont déjà dans les magasins. Il n’y a pas de pénurie sur les Lego, sur les jouets classiques, les jeux vidéos, un peu sur les consoles, mais c’est lié à une forte demande. À la sortie de toutes les consoles Sony, même en dehors d’une période de pénurie, la marque n’était pas en mesure de fournir.