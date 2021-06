« Pendant  800 ans, nous les Algériens, nous vous avons vendu comme du bétail ! ». Christiane Taubira devrait regarder cette vidéo…

L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, pose lors d'une séance photo à Paris le 31 janvier 2017.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La scène s’est déroulée à Cergy-Pontoise. Un client un peu violent a frappé un livreur. Ce dernier a été blessé. Du haut de sa fenêtre, une riveraine d’origine noire a commencé à filmer.

Ce qui a eu le don de mettre le client en colère. Il l’a copieusement insultée : « sale noire », « sale négresse ». Et il lui a fait savoir qu’elle était une « pute » et qu’il allait la « niquer » ainsi que sa mère. Ainsi s’exprime-t-on en banlieue. L’inconsciente a continué à filmer.

C’est alors qu’il lui a assené le coup de grâce : « pendant 800 ans, nous les Algériens, nous vous avons vendu comme du bétail ! ». Là le client irascible, pas très au fait de toutes les spécificités de la civilisation arabo-musulmane a commis une erreur : la traite arabe a duré 400 ans de plus.

La remarque du client devrait intéresser Christiane Taubira. Quand, garde des Sceaux, elle accoucha d’une loi sur l’esclavage, elle prit bien soin de n’y faire figurer que la traite transatlantique.

Pas la traite arabe pourtant bien plus longue et bien plus sanglante. De son propre aveu, Christiane Taubira l’avait écartée de la loi pour ne pas meurtrir les « jeunes » des cités. Or elle se trompait. Pour certains, comme ce client, c’était le bon temps. Et ils sont quelques-uns à avoir la nostalgie de ce paradis perdu…