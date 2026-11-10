ATLANTI'CULTURE
10 novembre 2026
Pèlerinage français - Comprendre les failles de notre identité, de Gilles Kepel : comprendre les failles de l'identité
Sur la trace des antagonismes français d’hier et d’aujourd’hui. Une pérégrination sensible et érudite
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).