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Blurred backgroundPèlerinage français - Comprendre les failles de notre identité, de Gilles Kepel
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ATLANTI'CULTURE

10 novembre 2026

Pèlerinage français - Comprendre les failles de notre identité, de Gilles Kepel : comprendre les failles de l'identité

Sur la trace des antagonismes français d’hier et d’aujourd’hui. Une pérégrination sensible et érudite

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MOTS-CLES

Gilles Kepel , Editions Albin Michel , Essai , culture

THEMATIQUES

Culture
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Rémy Dumoulin pour Culture-Tops

Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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