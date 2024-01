Passé le remaniement, mettons enfin le cap sur les européennes !

Une personne vote pour les élections européennes dans un bureau de vote de Marseille, le 26 mai 2019.

Le Président vient de nommer un Premier Ministre et avec lui un nouveau gouvernement.

Cet événement aura retenu toute l’attention de la sphère politique du début 2024.

Fait rare, il aura eu lieu avant une élection. Pourtant 2024 n’était pas censée être l’année du remaniement mais celle de l’élection européenne.

C’est tout un symbole. Pendant que le Tout-Paris s’agitait sur les noms des ministres, des agriculteurs désespérés retournent les panneaux d’entrée de nos villes pour appeler au secours.

Les élections européennes sont pourtant l’occasion unique de faire émerger de nouvelles idées et de nouveaux visages pour répondre aux défis français.

Une élection européenne utile : enfin trancher de vraies questions plutôt que « voter contre »

L’élection européenne qui aura lieu au printemps sera la première élection faisant suite au tandem des élections présidentielles-législatives.

Après l’épisode chaotique des retraites, après la comedia del arte autour de la loi Immigration, les électeurs seraient tentés de sanctionner le Président Macron et son équipe.

Pourtant, ce n’est absolument pas le sujet.

Les équipes du Rassemblement National ou de la France Insoumise qui fourbissent leurs armes et veulent seulement appeler à voter contre Macron se trompent lourdement.

Notre pays est confronté à des défis majeurs qui font que cette élection doit trancher des orientations.

Quelles décisions pour permettre de retrouver notre autonomie en matière de numérique et éviter de devenir la colonie de la Chine ou des Etats-Unis ?

Quelles réformes pour reconstruire une vraie politique européenne de l’immigration- le bon échelon pour mieux maitriser nos flux ?

Quelle vision écologique pour l’Europe pour décarboner notre économie sans angélisme face aux puissances polluantes ?

Quel modèle agricole en Europe pour défendre nos agriculteurs français ?

Euro-lucides : sortir du duel eurobéats versus eurosceptiques

Nous sommes des Euro-lucides. Profondément attachés à l’Europe, nous savons aussi que celle-ci n’a plus la même place qu’avant dans le cœur des Français.

La génération précédente qui voulait la paix aimait profondément l’Europe. Les nouvelles générations qui ont toujours connu la paix la jugent avec sévérité.

Pourtant, en Ukraine comme en Israël, deux guerres ont lieu, à quelques heures à peine de chez nous. Elles ont des implications concrètes pour nous. En matière de défense mais aussi en matière d’énergie.

C’est la raison pour laquelle le match ne peut pas se résumer entre les Eurobéats de Renaissance et les Eurosceptiques de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Nous sommes conscients que nous pouvons faire de l’Europe une opportunité pour la France comme l’ont fait des présidents de la République précédents.

Nous savons que nous devons défendre le nucléaire comme nous le faisons en Normandie pour le bien de toute l’Europe.

Nous savons aussi que l’Europe déchirée par les guerres mondiales a son mot à dire dans les conflits actuels.

C’est notre génération, celle entre deux-mondes, qui a connu la fin du 20ème siècle et sa prospérité et qui plonge dans le 21ème siècle et ses nouveaux défis qui doit voir avec lucidité les enjeux européens et y répondre.

Il est effarant qu’on parle plus des enjeux de l’élection américaine que celle de notre propre continent. Mettons rapidement ce sujet sur le table, sinon, ce sera encore une élection bien inutile et frustrante comme toutes les précédentes.

Thomas Elexhauser

Secrétaire général du parti les Centristes

Jonas Haddad

Conseiller régional de Normandie

Président des Républicains de Seine-Maritime