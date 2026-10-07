POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les drapeaux de la Chine, de la France et de l'Europe sont visibles avant le 10e dialogue économique et financier de haut niveau entre la France et la Chine, au ministère de l'Économie à Paris, le 15 mai 2025.
See image caption
See copyright

LA PETITE CONFESSION

7 octobre 2026

Pascal Lamy fait son mea culpa sur la naïveté occidentale dans le commerce face à la Chine, en se gardant bien d’assumer des pans entiers de l’histoire

Le mea culpa de Pascal Lamy sur la Chine illustre, selon Christian Saint-Étienne, la naïveté de l'Europe et de ses élites. Face au protectionnisme américain et au modèle prédateur chinois, l'UE paye trente ans de désindustrialisation et d'idéologie a-stratégique.

Photo of Christian Saint-Etienne
Christian Saint-Etienne Go to Christian Saint-Etienne page

11 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Pascal Lamy , commerce , Chine , couple franco-allemand , désindustrialisation , élites

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Christian Saint-Etienne image
Christian Saint-Etienne

Christian Saint-Etienne est Universitaire économiste et membre du Cercle des Economistes'. Dernier livre : 'Trump et nous, Comment sauver la France et l'Europe' aux Editions Odile Jacob 2025.