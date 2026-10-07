LA PETITE CONFESSION
7 octobre 2026
Pascal Lamy fait son mea culpa sur la naïveté occidentale dans le commerce face à la Chine, en se gardant bien d’assumer des pans entiers de l’histoire
Le mea culpa de Pascal Lamy sur la Chine illustre, selon Christian Saint-Étienne, la naïveté de l'Europe et de ses élites. Face au protectionnisme américain et au modèle prédateur chinois, l'UE paye trente ans de désindustrialisation et d'idéologie a-stratégique.
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THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Christian Saint-Etienne est Universitaire économiste et membre du Cercle des Economistes'. Dernier livre : 'Trump et nous, Comment sauver la France et l'Europe' aux Editions Odile Jacob 2025.
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Christian Saint-Etienne est Universitaire économiste et membre du Cercle des Economistes'. Dernier livre : 'Trump et nous, Comment sauver la France et l'Europe' aux Editions Odile Jacob 2025.