LA PETITE CONFESSION

Pascal Lamy fait son mea culpa sur la naïveté occidentale dans le commerce face à la Chine, en se gardant bien d’assumer des pans entiers de l’histoire

Le mea culpa de Pascal Lamy sur la Chine illustre, selon Christian Saint-Étienne, la naïveté de l'Europe et de ses élites. Face au protectionnisme américain et au modèle prédateur chinois, l'UE paye trente ans de désindustrialisation et d'idéologie a-stratégique.