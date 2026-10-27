ECOLE DU MERITE

Parcoursup : à force de vouloir satisfaire les élèves, on a oublié de les instruire

Face à la colère des lycéens, le gouvernement annonce une nouvelle série de mesures : remplacement de Parcoursup, réduction des effectifs, créations de postes, milliards pour les bâtiments, aménagement des horaires et revalorisation des bourses. Certaines répondent à des besoins légitimes. Mais l'ensemble révèle surtout une maladie politique bien française : à chaque crise de l'école, nous répondons par des moyens supplémentaires, des ajustements administratifs et des promesses de confort, alors que la question fondamentale demeure celle du niveau, de l'exigence et de la responsabilité.