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Demis Hassabis, PDG de DeepMind Technologies, s'adresse à la foule lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O à Mountain View, en Californie, le 20 mai 2025.
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MOBILISATION LYCEENNE

10 novembre 2026

Panne d’avenir ? Et si l’IA sauvait l’école, les profs et les élèves… La thèse stimulante du prix Nobel et patron de DeepMind

Alors que la mobilisation lycéenne se poursuit et qu’Emmanuel Macron veut encadrer l’usage de l’intelligence artificielle par les enfants, Demis Hassabis, prix Nobel et cofondateur de DeepMind, plaide pour une nouvelle façon d’apprendre. Laurent Alexandre et Virginie Martin refusent tous deux d’opposer l’école à l’IA. L’un y voit le meilleur professeur au monde, à condition d’exiger davantage des élèves, l’autre une chance de sortir de l’uniformité pédagogique et de réinventer le métier d’enseignant.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Éducation nationale , Lycéens , Laurent Alexandre , Virginie Martin , Demis Hassabis

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurent Alexandre

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie. 

Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre

 
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Virginie Martin

Virginie Martin est professeure à KEDGE Business School, cofondatrice de l’Institut Spirales et co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.

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