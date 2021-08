Pakistan ou Qatar : qui sera le sponsor des Talibans cette fois-ci ?

Un membre des talibans sort d'un Air Force Afghan dans l'aéroport de Kaboul.

Entre négociation et médiation, le Qatar et le Pakistan pourraient se révéler être les nouveaux perturbateurs pour la stabilité Afghane. Quel rôle ont pu avoir les diverses politiques américaines depuis Bush sur la pérennité des programmes anti-tabilans ?

Emmanuel Dupuy est président de l'IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe). Spécialiste des questions de sécurité européenne et de relations internationales, il a notamment été conseiller politique en 2011 auprès de la Task Force Lafayette (forces françaises en Afghanistan). Délégué général des Centristes chargé des questions internationales et de sécurité.

Atlantico : Quel rôle le Qatar joue-t-il auprès des Talibans ?

Emmanuel Dupuy : Le rôle du Qatar est simple. Le président Obama voulait engager des négociations discrètes avec les talibans alors que cela faisait déjà plus de quatorze ans que les forces occidentales étaient présentes en Afghanistan. Le Qatar a servi et sert toujours de médiateur. Le Qatar a un rôle particulier par la concomitance de son agenda avec celui des Frères musulmans. Le Qatar a des intérêts à défendre dans la région, tout comme la Turquie.

C’est la raison pour laquelle un certain nombre de pays ont d’ores et déjà dit qu’ils reconnaîtront les talibans très rapidement. En 1996, trois pays seulement avaient reconnu le Qatar (le Pakistan, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis). Nous sommes dans un front renversé cette fois-ci. Ce sont les pays qui n’ont pas le même agenda que les Emirats arabes unis ou que l’Arabie saoudite, nommément le Qatar et la Turquie, qui sont le plus en attente d’une normalisation avec les talibans ou l’instauration de relations diplomatiques officielles avec ce qui est désormais l’Emirat islamique d’Afghanistan.

Pour la Turquie, c’est une autre question. C’est une façon de dire que la présence turque, qui est engagée depuis que les forces de l’OTAN sont présentes en Afghanistan, était d’une nature différente de celle des 49 autres nations qui étaient présentes. Les Trucs n’ont jamais revendiqué d’opérations militaires, mais plus des opérations de formation, de contrôle. C’est la raison pour laquelle les Turcs avaient tenté de négocier avec les talibans. Face au refus des talibans, les Turcs sont déjà partis d’Afghanistan et ont fini leurs rotations il y a quelques jours. La Turquie a tenté de jouer sa propre partition et son propre agenda un peu différemment des autres pays de l’OTAN. Mais la Turquie est considérée de la même manière par les talibans en étant priée de sortir du pays. Toutefois, le président Erdogan, comme le président Raïssi, comme le président Poutine et comme le Premier ministre Imran Khan et le président Xi Jinping vont opportunément montrer que la fin de ce conflit en Afghanistan est aussi l’échec de la communauté internationale, du multilatéralisme et de l’Occident face à la montée en puissance d’un agenda oriental, qui est aussi un agenda économique car c’est aussi cela qui se joue actuellement en Afghanistan.

Le Pakistan a toujours soutenu les talibans. Quel a été son rôle ces dernières années et quel rôle joue-t-il actuellement ?

Le Pakistan a toujours été un perturbateur de la stabilité afghane. Et ce depuis les trois guerres afghanes (la première en 1839, la dernière s’étant déroulée en 1919). Il y a d’ailleurs un passif entre l’Afghanistan et le Pakistan : la ligne Durand qui matérialise la frontière mais qui n’est pas reconnue par l’Afghanistan car cela englobe un certain nombre de territoires que les Pakistanais ont récupérés de manière indue. Il y a donc un litige frontalier entre les deux pays.

Il y a aussi la difficulté d’avoir deux pays alors qu’une bonne partie de la population qui compose l’Afghanistan et qui compose le Pakistan sont de la même tribu et de la même ethnie. En l’occurrence, les Pachtounes se situent à la fois dans la province de Kandahar en Afghanistan et en même temps dans le Baloutchistan pakistanais. Il y a là une inter connectivité tribale et sociologique.

Il y a également un autre écueil. C’est au Pakistan que se sont trouvés les groupes que la communauté internationale souhaitait éradiquer. Le chef d’Al-Qaïda que la communauté internationale entendait punir par rapport aux attentats du 11 Septembre n’a pas été tué en Afghanistan, mais a été tué au Pakistan, à Abbottabad, qui est au cœur du système politique et du système militaire pakistanais. C’est là que se trouve l’académie militaire pakistanaise.

On voit bien qu’il y a un non-dit. La guerre contre le terrorisme a été engagée par le président Bush contre l’Afghanistan pour donner suite aux attaques du 11 Septembre. Les Afghans hébergeaient et refusaient de livrer Ben Laden. Pourtant quelques mois après, Ben Laden est allé se réfugier au Pakistan. Pendant dix ans, il a été accueilli par les Pakistanais. Il faut sans doute avoir à l’esprit que l’Afghanistan n’ayant pas la bombe atomique alors que le Pakistan est en possession de l’arsenal nucléaire. Cela change radicalement la donne. Peut-être que si nous avions fait la guerre au Pakistan, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement en Afghanistan.

Un article de Bloomberg avançait que le Pakistan et le Qatar ne soutiennent pas exactement la même frange des talibans. Le Qatar soutenant une frange plus politique, le Pakistan une frange plus militaire. Est-ce le cas ?

Il n’y a aucune différence entre la branche politique et la branche militaire. Ce sont les mêmes qui ont été formés par les services de renseignement pakistanais. Les talibans ne sont pas autre chose que des supplétifs des services de renseignement pakistanais. On va le constater hélas à nos dépens d’ici quelques semaines lorsque les talibans disposeront des appareils militaires, notamment de l’aviation. Une bonne partie a quitté le territoire. Sur les 167 avions et hélicoptères dont disposait l’armée afghane, une bonne partie échappe actuellement aux talibans. Une partie est allée se réfugier en Ouzbékistan (une cinquantaine) et au Tadjikistan (une vingtaine). Ces appareils sont ultramodernes (des hélicoptères black hawk américains, des MI-8 russes, des appareils Cessna). Ces engins nécessitent évidemment des pilotes, une technique, un ravitaillement et des capacités logistiques que n’ont pas les talibans qui vont les trouver auprès de leur parrain et de leur soutien pakistanais. C’est de ce point de vue que l’on verra, comme n’a cessé de le dire le leadership politique afghan depuis 20 ans, que ce sont bien les services de renseignement pakistanais (ISI) qui ont monté de toute pièce les talibans pour affaiblir le pouvoir et le régime afghan soutenu par la communauté internationale. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a félicité les talibans pour la manière dont ils ont conquis le pouvoir.

Qui va le plus profiter et qui va le plus soutenir les talibans dans les mois et années qui viennent entre le Qatar, le Pakistan et la Turquie ?

Le Pakistan va soutenir ses propres intérêts. La Turquie soutiendra l’Afghanistan car ce pays dispose avec l’arme migratoire et les réfugiés afghans d’un moyen de pression supplémentaire vis-à-vis de l’Union européenne. La Turquie avec les 3,6 milliards sur son territoire obtient 6 milliards d’euros donnés au président Erdogan. Ce schéma pourrait se reproduire avec le sort des migrants afghans. La Turquie jouera avec la carte des réfugiés.

L’Iran jouera aussi de la carte afghane. L’Iran a besoin de revenir à la table des négociations sur le nucléaire iranien et a besoin de mettre autre chose sur la table pour montrer sa bonne volonté. Vis-à-vis des Etats-Unis également qui sont fortement décrédibilisés au Moyen-Orient suite à l’échec patent en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Sans doute que l’Iran voudra montrer sa bonne volonté en disant que le pays peut assumer une sorte de leadership qui pourrait être la première ligne de défense face à ces mouvements terroristes qui sont proches de se reconstituer non pas seulement au Moyen-Orient mais aussi en Asie de l’Ouest, en Asie centrale et en Asie du Sud.

Le Pakistan va tenter de consolider sa profondeur stratégique dont elle a toujours rêvé, dont elle n’osait pas espérer. Etant donné qu’il n’y a quasiment plus de soldats américains en Afghanistan, les Pakistanais ont obtenu ce qu’ils voulaient, avoir la structure financière des Américains sans avoir les Américains sur leur propre territoire.

C’est également la victoire de la Chine et de la Russie qui profiteraient d’une désoccidentalisation de l’agenda du multilatéralisme, du nation building, de la construction de la stabilisation sur des bases onusiennes. Toutes les opérations onusiennes ou états-uniennes en Irak, en Syrie, en Afghanistan ont échoué. C’est un puissant narratif entre les mains de Vladimir Poutine et Xi Jinping pour montrer que le monde a changé, que les règles du jeu ont changé et qu’il faut peut-être orientaliser les relations internationales.

La prochaine réunion de coopération de Shanghai qui va se tenir en septembre sera sans doute le meilleur porte-voix de ce changement de paradigme sur les relations internationales.

Est-ce qu’il y a un pays qui est susceptible de peser le plus et d’avoir le plus d’influence sur le régime taliban ?

Les talibans ont besoin de deux choses. Ils ont besoin d’argent. L’Afghanistan était un pays sous perfusion. Les Américains ont dépensé deux trillions de dollars durant les 20 dernières années. 90% du budget des administrations afghanes était payé directement par les Américains.

Si la communauté internationale coupe les vivres au pays. Le FMI a bloqué tous les comptes de l’Afghanistan. La banque mondiale ne livre plus aucun argent. L’OMS a décidé de ne plus livrer les vaccins puisqu’il n’y a plus d’autorité. L’aide humanitaire est la seule chose qui est maintenue. Le programme alimentaire mondial a décidé de maintenir son aide alimentaire. 80 000 Afghans sont en situation de carence nutritionnelle. 600 000 tonnes de nourriture vont être livrées prochainement par le programme alimentaire mondial.

Les talibans ont moins besoin de reconnaissance diplomatique que de fonctionner afin de toucher les subsides ou l’argent dont ils bénéficiaient jusqu’à présent. Les talibans peuvent très bien se passer d’une reconnaissance internationale. Les talibans ou le nouveau gouvernement qui sortira des négociations avec et ce qui reste de la classe politique afghane vont aussi argumenter qu’il existe une autre façon de dialoguer avec les bailleurs de fonds, notamment orientaux autour des questions minières et minérales.

L’Afghanistan est un pays qui n’a pas été très exploité au regard des 40 ans de guerre qui ont consommé l’énergie des différentes institutions et de la communauté internationale autour de la lutte contre le terrorisme. Il y a des mines d’or, de platine, de chromite, d’uranium. L’Afghanistan possède la plus grande réserve de lithium au monde alors que lors du G7 les difficultés dans la capacité de production des composants de nos batteries électriques ont été évoquées. La richesse minière de l’Afghanistan avoisine les mille milliards de dollars. Les talibans pourront donc utiliser cet argument. Ils ont déjà commencé à le faire avec la Chine. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le chef de la commission politique des talibans, Abdul Ghani Baradar, en confirmant l’investissement chinois. La Chine, en 2007, a fait le plus gros investissement en Afghanistan, 3 milliards de dollars, pour la plus grosse mine de cuivre au monde, Meïssa Unac.

Peut-être faut-il aussi considérer que nous aurons aussi besoin d’un moment ou à un autre non pas des talibans mais de l’Afghanistan.