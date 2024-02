Où l'on apprend que les lecteurs d’Atlantico étaient tous des collabos

Bruno Masure.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Du temps du Tribunal des flagrants délires, avec le regretté Pierre Desproges, il n’y avait pas d’innocent. Tous étaient coupables et s’abattaient sur eux la peine de mort réclamée par Desproges. Il y avait bien sûr un avocat de la défense en la personne de Luis Rego, mais lui aussi accablait ses clients. C’était drôle, décapant et jouissif. On riait beaucoup.

Si Atlantico avait été traduit devant ce tribunal, le verdict ne faisait pas de doute. Notre site aurait été accusé de dépravation de mineurs car il publie des textes sur le sexe. Condamné à l’avance.

Notre site aurait été traité de misogyne car il lui arrive de se moquer des féministes, et enfin, le crime des crimes, l’atteinte à la paix civile. Atlantico, en effet, ne rate pas une occasion de brocarder le président de la République.

Hélas, le tribunal des flagrants délires n’est plus. Mais un juge, un seul, s’est dressé de façon vengeresse pour accabler le site.

Il s’agit d’un certain Bruno Masure. Les plus jeunes d’entre vous ne savent pas qui c’est. Il s’agit d’un ancien animateur de télévision.

Bruno Masure s’est réveillé de sa torpeur pour mettre en accusation Atlantico : « Tous les lecteurs de ce site, écrit-il, faisaient partie de la collaboration sous l’Occupation. » Un rapide calcul permet de voir qu’ils sont tous centenaires. Abonnez-vous nombreux à Atlantico : c’est un élixir de jouissance garanti.

Bruno Masure, après cette phrase mémorable, a verrouillé son compte. On ne sait donc pas si, selon lui, les lecteurs d’Atlantico se sont engagés dans des brigades spéciales vichysoises qui arrêtèrent Manouchian. Bruno Masure se présente comme un antifasciste. L’auteur de ses lignes, c’est-à-dire moi-même, a écrit un livre sur l’Affiche rouge dont Atlantico a élogieusement rendu compte.

C’était bien sûr pour donner le change. Mais le vigilant Bruno Masure nous a débusqués. Pauvres de nous...