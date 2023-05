La police prend position près de la synagogue de la Ghriba lors d'une fusillade sur l'île de Djerba, le 9 mai 2023.

Et on les tue !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Chaque année se déroule à Djerba le traditionnel pèlerinage de la Ghriba. Il y a là-bas la plus ancienne synagogue de Tunisie. Par milliers, les Juifs y affluent chaque année. Quelques-uns de Tunisie, mais ils n’y sont plus que mille contre cent mille avant l’indépendance. La plupart viennent de France, du Canada, d’Israël et d’autres pays.

Pendant le pèlerinage, un gendarme tunisien a fait irruption dans la synagogue. Il a tué deux de ses collègues et deux Juifs dont un Français. Un compte équilibré...

La haine des Juifs est consubstantielle à l’islam. Ou peut-être, pour être politiquement correct, faudrait-il dire à l’islamisme !

Le président tunisien s’attaque au parti Ennahdha. Dans la lutte contre l’islamisme, il est sans pitié. Et au nom des droits de l’homme, on ose le lui reprocher !