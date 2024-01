On a appris récemment que la RATP ne voulait pas qu’on dise « Joyeux Noël »

Une station de métro à Paris.

Et pourtant la loi de 1905 ne l’interdit pas.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Rien de plus beau que Noël, rien de plus beau que les sapins avec leurs bougies, rien de plus beau que les enfants qui attendent leurs cadeaux.

Noël est une fête familiale pour tout le monde, pour les chrétiens (rares qui vont à la messe de minuit), pour les juifs, pour les musulmans, pour les athées. Pour tout le monde.

Mais la RATP a décidé de supprimer Noël au nom de la laïcité telle qu’elle la comprend. Alors elle a remplacé « Joyeux Noël ! » par l’expression « Joyeuses fêtes de fin d’année ! »

La Régie demande donc à son personnel de ne plus dire Noël. « Les fêtes de fin d’année » ? Lesquelles ? On ne le saura jamais car la RATP reste très discrète sur la question.

Par le passé, elle s’était déjà illustrée en interdisant une affiche « SOS chrétiens d’Orient ». Mais la laïcité de la RATP reste très sélective. Sur les murs du métro, on peut voir une affiche du site d’un fournisseur d’accès pour les moins riches. Et sur cette affiche, on peut voir les mots : « Ramadan Moubarak ».

Gageons que quand le moment sera venu, elle dira « Bonne fête de l’Aïd ». Une explication à cela. La RATP recrute nombre de ses agents dans le 93. Et ses passagers sont souvent musulmans. C’est à vous donner envie de prendre votre voiture !