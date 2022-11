David Assouline lors des universités d'été du Parti socialiste en 2013.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le patron de LFI et les siens s’acharnent sur David Assouline. Ce dernier est un socialiste à l’ancienne, ce qui n’est pas si mal et qui est plutôt rare de nos jours. Chez Mélenchon, on n’aime pas ça…

Une des dirigeantes insoumises avec l’élégance qui caractérise son parti a tweeté : « la ferme Assouline ! ». La vulgarité est chez les mélenchonistes une appellation d’origine contrôlée.

Entre Jean-Luc Mélenchon et David Assouline, il y a une longue et tumultueuse histoire. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils furent amis, copains et camarades. David Assouline se fit connaitre en 1986 en dirigeant des manifestations étudiantes.

Comme Jean-Luc Mélenchon, il était trotskyste. Puis tous deux abandonnèrent le vieux Leon Trotsky. Mitterrand avait besoin de chair fraiche… A la suite de quoi tous deux devinrent sénateurs : les plus jeunes sénateurs de la Vème République.

À la suite de quoi Mélenchon alla voir ailleurs si l’herbe était plus rouge. Assouline resta au PS. Depuis c’est la haine. Quelque chose aurait pu toutefois, en dehors de leur passé commun, rapprocher les deux hommes : le Maroc. Mélenchon est né à Tanger et Assouline est de famille juive marocaine. Mais quand comme Mélenchon on manifeste avec les antisémites du CCIF, cette origine ne peut être considérée que comme fâcheuse. Pauvre David…

