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La députée du groupe Ensemble pour la République, Olivia Grégoire, prononce un discours lors d’une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, à Paris, le 19 mars 2025.
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TRANSMISSION D'ENTREPRISES

28 octobre 2026

Olivia Grégoire : “l’épargne finance bien plus des entreprises américaines et chinoises que nos PME françaises, mettons fin à cette hérésie”

Chargée d'une mission sur la pérennité des TPE et PME, Olivia Grégoire porte plusieurs amendements budgétaires pour faciliter le passage de témoin vers les repreneurs. Face au défi démographique de 500 000 dirigeants sur le départ, elle propose un signal fiscal fort et plaide pour une réorientation de l'épargne vers les fonds propres des petites entreprises.

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MOTS-CLES

entreprises , PME , TPE , Budget , fiscalité , projet de loi de finances

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivia Grégoire

Olivia Grégoire diplômée de sciences Po Paris et de l'Essec, dirige son cabinet de stratégie d'influence OLICARE, après avoir conseillé, durant douze années, des entreprises, et des décideurs politiques comme privés, dans leur communication stratégique.