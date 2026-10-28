TRANSMISSION D'ENTREPRISES

Olivia Grégoire : “l’épargne finance bien plus des entreprises américaines et chinoises que nos PME françaises, mettons fin à cette hérésie”

Chargée d'une mission sur la pérennité des TPE et PME, Olivia Grégoire porte plusieurs amendements budgétaires pour faciliter le passage de témoin vers les repreneurs. Face au défi démographique de 500 000 dirigeants sur le départ, elle propose un signal fiscal fort et plaide pour une réorientation de l'épargne vers les fonds propres des petites entreprises.