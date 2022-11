Gérard Collomb et Emmanuel Macron lors d'un déplacement officiel.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le Ocean Viking avec à son bord près de 300 migrants a donc accosté à Toulon. Une décision non seulement symbolique mais aussi lourde de conséquences. L’Italie avait refusé d’accueillir le navire. Darmanin en a profité pour insulter notre voisine transalpine et Giorgia Meloni. Il a jugé que ce refus était scandaleux, irresponsable et cynique.

Et comme cela ne lui suffisait pas, il a annoncé des mesures de rétorsion contre l’Italie avec une menace de revoir nos relations bilatérales.

Bigre ! Nos troupes vont-elles franchir les Alpes ou passeront-elles par Vintimille pour punir les macaronis ? Darmanin ignore-t-il que l’Italie a déjà accueilli 90.000 migrants et qu’elle sature ?

Une voix s’est levée pour dénoncer l’arrivée de l’Ocean Viking à Toulon : celle de Gérard Collomb. L’ancien ministre de l’Intérieur (il avait démissionné en 2017) a trouvé déplorable et dangereuse l’arrivée de l’Ocean Viking. En tant que ministre de l’Intérieur, il a eu l’opportunité de découvrir que les ONG genre SOS Méditerranée étaient de mèche avec les passeurs.

Jusqu’à présent les migrants essayaient de débarquer en Sicile ou à Lampedusa. Maintenant, ils choisiront Toulon. Et il fera quoi Darmanin quand il y en aura des milliers ?

Ps : Sur le site de France Culture, on peut découvrir que le sort des migrants est comparable à celui des Juifs sous le nazisme. On est un peu surpris d’apprendre qu’en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Libye règnent des émules d’Hitler.