Obsèques du prince Philip : adieu au flegme et à la maîtrise de soi

Le prince Philip et la reine Elisabeth II, en 2018.

De nombreux observateurs ont fait remarquer que la mort du prince Philip marque, sinon la fin d'une époque, du moins son déclin imminent.

Après tout, le duc d'Édimbourg fait partie de cette génération qui a grandi dans le chaos de l'après-guerre, qui a vécu et combattu la guerre qui a suivi, et qui a abordé la reconstruction d'une société dévastée avec flegme et détermination.

Son expérience était unique, bien sûr. Descendant des dynasties monarchiques quasi incestueuses qui s'effondraient au début du XXe siècle, il était un produit très particulier de la désintégration impériale et du désordre de la classe dirigeante - un fait enregistré dans les récits grandiloquents autour de son enfance, de sa naissance à la table de cuisine et de sa sortie précipitée et clandestine de Corfou dans une caisse d'oranges, à sa jeunesse orpheline à Gordonstoun.

Pourtant, aussi particulière qu'ait été son expérience, elle avait aussi quelque chose d'inéluctablement générale. Et c'est pour cela que sa mort marque le passage imminent non seulement de son époque, mais aussi du caractère général forgé et cultivé à cette époque. Un caractère défini par un large stoïcisme. Par le sens du devoir. Et par un sens de l'importance de la maîtrise de soi. Comme l'a dit cette semaine Nicholas Soames, l'éminent conservateur, Philip était "l'épitomé de la lèvre supérieure raide".

À Lire Aussi

Prince Philip : le dernier des Mohicans d'un monde qui savait s'imposer plus de devoirs qu'il ne réclamait de droits

Mais comme beaucoup d'autres de la génération de Philip. Car maintenir une lèvre supérieure rigide, rester maître de ses émotions, surtout en public, a longtemps été considéré par beaucoup comme une marque de caractère. C'était quelque chose à cultiver, à travailler. Car cela signifiait que l'on était capable d'agir en fonction de quelque chose qui dépassait ses propres impulsions. Cela signifie que l'on s'engage envers quelque chose - un devoir envers les autres, peut-être, ou envers une idée ou une cause - au-delà de ses propres sentiments. Ne pas être maître de ses émotions, succomber facilement aux larmes ou à la colère, était la marque d'un manque de caractère, un signe d’immaturité.

Mais plus maintenant. Le caractère apprécié et cultivé par ceux de la génération de Philip a maintenant été mis à l'envers. Peut-être cela a-t-il été long à venir. Le fait de contrôler ses sentiments a été facilement diabolisé, d'abord dans les cercles de la haute culture, puis dans ceux de la contre-culture, au moins à partir de l'entre-deux-guerres. Dans le jargon psychanalytique de l'époque, on y voyait un signe de "répression", une indication de la pression excessive exercée sur l'individu par le monde public et social. Pourtant, il semble bien que la dévalorisation complète de la maîtrise de soi - le relâchement du contrôle de soi - soit un phénomène plus récent. Son déclin s'est accéléré au cours des dernières décennies, tout comme les notions de devoir public et de formalité ont disparu.

La princesse Diana est un point de référence évident. Lorsqu'elle s'est détachée de la famille royale entre le début et le milieu des années 1990, son mode étudié de révélation des émotions, en laissant la plupart, sinon la totalité, de ses émotions à la télévision, a trouvé un écho. Elle est apparue vitale là où la formalité et la maîtrise de soi de la famille royale semblaient dépassées, figées dans le passé. Il y a bien sûr eu une tentative avortée de rapprocher les membres de la famille royale du public, sous la forme de The Windsors, un documentaire de la BBC réalisé en 1969 sur le vif - et dont on dit que Philip était un élément moteur. Mais s'il mettait en lumière la banalité de la vie privée de la famille royale (barbecues et émissions de télévision), il ne touchait pas à ses émotions intérieures. Il n'y avait pas de "diary room", pas de confession directe à la caméra. Et c'est ce que Diana a offert deux décennies plus tard : le confessionnal larmoyant et manipulateur. Son couronnement posthume en tant que Reine de Cœur a laissé la vraie reine, qui jouait résolument son rôle public, froide et, en fait, sans cœur.

Il semble que ses petits-enfants et ceux de Philip aient repris là où Diana s'est arrêtée. Comme l'a dit William, "Catherine et moi sommes clairs : nous voulons que George et Charlotte grandissent en se sentant capables de parler de leurs émotions et de leurs sentiments". Il a même salué la "génération qui arrive et qui trouve normal de parler ouvertement de ses émotions".

À Lire Aussi

Mort du prince Philip : la reine Elizabeth II ressent « un grand vide », selon le prince Andrew

Et puis il y a Meghan Markle, qui, comme l'a dit Brendan O'Neill, rédacteur en chef de Spiked, est "toujours à la recherche de nouvelles opportunités d'expression de soi, de prétentions vertueuses, de "croissance émotionnelle"". Comme elle l'a déclaré à un intervieweur en 2019, "j'ai vraiment essayé d'adopter cette sensibilité britannique du stoïcisme. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Mais je pense que ce que cela se fait en interne et c’est probablement vraiment dommageable'.

C'est une accusation tellement révélatrice. La chose même que la génération du Prince Philip considère comme une marque de caractère - le soi-disant flegme - est présentée par Markle comme une cause de mauvaise santé mentale. Comme tout ce qui va avec : le sens du rôle public, la conviction de servir quelque chose d'autre que ses propres sentiments, l'engagement envers l'extérieur public et partagé, au-delà de son intérieur émotionnel. Tous ces éléments sont dénigrés dans ce nouveau monde "émotionnellement compétent". Ils sont réduits à une camisole de force sur ce que O'Neill appelle le besoin de "révélation incessante de soi".

Il n'est pas nécessaire d'être un fan de la monarchie - et nous ne le sommes pas chez Spiked - pour déplorer la disparition du personnage représenté par le prince Philip. Tout le monde doit avoir le sens du devoir", a-t-il déclaré à un journaliste en 1992. Un devoir envers la société, envers sa famille". Trop de personnes haut placées, semble-t-il, n'ont de devoir qu'envers elles-mêmes.

Article publié initialement (en anglais) sur le site Spiked

À Lire Aussi

Royaume-Uni : la BBC a reçu un nombre record de plaintes pour avoir trop couvert la mort du prince Philip