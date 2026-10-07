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Blurred backgroundMarine Le Pen et Jordan Bardella assistent à une conférence de presse visant à présenter le contre-budget du RN pour 2027 ainsi que la trajectoire budgétaire proposée pour la période 2027-2032, au siège du parti à Paris, le 6 octobre 2026.
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QUAND C’EST FLOU, Y’A…

7 octobre 2026

Objectif 140 milliards : radioscopie des économies budgétaires proposées par Marine Le Pen

En pleine crise de la dette, alors que les taux d'emprunt de la France atteignent des sommets inédits depuis plus de quinze ans, Marine Le Pen a présenté mardi son plan de redressement des finances publiques : 140 milliards d'euros d'économies nettes d'ici 2032, un déficit sous les 3% dès 2030 et une règle d'or inscrite dans la Constitution par référendum. Un fin connaisseur des comptes publics, qui souhaite garder l'anonymat pour des raisons professionnelles, nous a livré son analyse. Son verdict, largement partagé par de nombreux experts, est sévère : un plan à peine chiffré, aux postes fragiles, qui contourne la seule vraie marge de manœuvre budgétaire, les pensions de retraite.

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MOTS-CLES

Marine le Pen , Jordan Bardella , Rassemblement natinal , Budget , règle d'or , désindexation des retraites , dette , déficit public

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre P.

Pierre P. est un fin connaisseur des finances publiques qui souhaite conserver son anonymat pour raisons professionnelles.

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Hugo Spring-Ragain
Directeur des études à Générations Libres

Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.