Nous sommes heureux et fiers de vous faire découvrir qui est Hend-Al-Muftah…

Hend-Al-Muftah est l'ambassadeur du Qatar auprès de l'ONU.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Elle est qatari. Et comme l’atteste son foulard, une pieuse musulmane. Hend-Al-Muftah est l'ambassadeur du Qatar auprès de l'ONU et proposée par l'Émirat pour prendre la tête du forum des Nations Unies pour les droits de l’Homme et de la démocratie.

Ce serait logique et mérité. Car le Qatar est en flèche s’agissant des droits de l’Homme. Concernant les droits de la femme, c’est une autre histoire. Mais personne n’est parfait.

Hend-Al-Muftah devrait certainement son élection à ses mérites qui sont grands. Toutefois, il est légitime de penser que le Qatar a généreusement déversé des millions pour acheter les votes nécessaires. Voulez-vous savoir qui sont les principaux adversaires des droits de l’Homme dans le monde, selon Hend-Al-Muftah ? Les Juifs ! Elle les a débusqués et entend les combattre avec fougue et détermination.

Écoutons-la. « Les Juifs se sont accaparés l’industrie et les médias. C’est ainsi qu’ils tyrannisent et dominent le monde ». Les Juifs, d’après elle, font la pluie et le beau temps aux États-Unis. Et elle en administre la preuve : « Les sionistes américains ont mis la main sur les médias pour abattre l’Islam ».

Hend-Al-Muftah a mis des années pour forger et enrichir ses certitudes : « Nous savons depuis le plus jeune âge que les Juifs sont nos ennemis ». Voilà un apprentissage qui a porté ses fruits.

Mais tout n’est pas rose pour les Juifs. Car un petit village islamique du nom de Qatar résiste en effet à l’envahisseur juif. Et les Juifs ont subi une cinglante défaite en ne parvenant pas à mettre la main sur le PSG. Ce qui nous a évité l’affreux spectacle d’un Neymar portant un maillot avec l’étoile de David…

À Lire Aussi

Une enseignante frappée d’un coup de couteau dans une école du Calvados !