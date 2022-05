Nous savons désormais vraiment quand le cheval a été domestiqué par l’homme

Des chevaux se rafraîchissent dans un parc andalou en Espagne.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais le cheval peut aussi revendiquer ce titre.

Les chevaux nous ont donné un moyen de transporter des personnes et des marchandises - des chevaux de trait. Ils ont changé la guerre : ils ont tiré les chars et transporté la cavalerie. Ils ont inspiré des artistes, des peintres rupestres de l'âge de pierre aux créateurs de "Mon Petit Poney". Leur rôle dans l'industrie a peut-être diminué au profit des machines, mais ils conservent une place dans le sport, les loisirs et dans notre cœur collectif. Les chevaux sont intimement liés à la culture humaine depuis au moins 2000 ans avant notre ère et étaient associés à certains groupes humains encore plus tôt.

"Le cheval est l'animal qui a changé l'histoire", affirme Ludovic Orlando, archéologue moléculaire à l'université de Toulouse III-Paul Sabatier, en France.

Aujourd'hui, les races de chevaux se comptent par centaines, des chevaux Lipizzans d'Autriche aux chevaux de trait Clydesdale des publicités Budweiser, en passant par les pur-sang du Kentucky Derby. Malgré leurs différences, ces animaux sont tous des Equus caballus, rejoints dans la famille des équidés modernes par les ânes, les zèbres et les chevaux sauvages de Przewalski (prononcez shuh-VAL-skees) d'Asie centrale (bien que certains taxonomistes préfèrent le nom Equus ferus pour les chevaux sauvages, et que la classification des chevaux de Przewalski puisse varier).

À Lire Aussi

Le chat est-il plus intelligent qu’un chien ?

Le parcours évolutif menant à Equus est un modèle classique d'évolution - une histoire minutieusement documentée qui orne les manuels scolaires et les expositions de musée. Mais jusqu'à récemment, le chemin vers la domestication par l'homme était une boîte noire. Les os d'E. caballus se ressemblent tous, qu'ils soient sauvages ou domestiques, et ne pouvaient donc pas répondre à une question de longue date : Où et quand les humains ont-ils domestiqué les chevaux pour la première fois, reliant ainsi les deux espèces sur une route qui mènerait aux voitures à cheval, aux courses de chevaux et à bien d'autres choses encore ?

Aujourd'hui, une révolution dans l'étude de l'ADN, provenant de créatures anciennes et modernes, apporte des réponses. En appliquant la même approche que celle utilisée en 2010 pour l'étude historique de l'ADN de l'homme de Néandertal, les scientifiques ont beaucoup appris sur l'histoire de l'Equus caballus. Ils ont suivi la manière dont les anciens chevaux sauvages partageaient leurs gènes à travers le détroit de Béring, entre l'Asie et l'Amérique du Nord, et ont révélé l'histoire surprenante du cheval de Przewalski. Et en travaillant avec des échantillons plus modernes, ils ont observé comment la gestion récente par l'homme a annulé une grande partie de la diversité des génomes de chevaux, tout en ajoutant une multitude de caractéristiques spécifiques à la race.

Mais il n'y a jamais eu suffisamment d'ADN ancien pour répondre à la question de la domestication - jusqu'à la fin de 2021, lorsque les scientifiques ont présenté leur analyse de plus de 250 génomes anciens de chevaux.

"C'est formidable de voir cette grande pièce du puzzle remplie pour déterminer l'origine des chevaux", déclare Jessica Petersen, généticienne animale à l'université de Nebraska-Lincoln, qui n'était pas impliquée dans ce mystère particulier. Mais, ajoute-t-elle, le processus de domestication a été une série complexe d'événements, et il sera difficile de découvrir des détails plus complexes.

L'évolution du cheval

En examinant les os et les dents fossiles, les paléontologues ont retracé l'origine des chevaux il y a environ 50 millions d'années, jusqu'à un animal à sabots de la taille d'un chien appelé Hyracotherium - alias eohippus, le "cheval de l'aube". Le genre Equus, tel que nous le connaissons, est probablement apparu il y a entre 4 et 4,5 millions d'années sur le continent qui allait devenir l'Amérique du Nord. (C'est bien avant la lignée Homo, qui n'apparaîtra pas avant au moins un autre million d'années).

Avance rapide jusqu'à la fin du Pléistocène, il y a 11 700 à 129 000 ans, et les chevaux font la navette entre l'Asie et les Amériques sur le pont terrestre de Béring. La ligne menant aux chevaux domestiques actuels et aux chevaux sauvages de Przewalski s'est séparée au milieu de cette époque, il y a 35 000 à 50 000 ans.

Mais il y a environ 11 000 ans, à peu près au moment où le pont terrestre de Béring a été submergé pour la dernière fois, les chevaux d'Amérique du Nord se sont éteints, en même temps que de nombreuses autres grandes espèces comme les mammouths et les castors géants. S'il est difficile d'en déterminer la raison, le climat, la chasse ou une combinaison des deux pourraient avoir joué un rôle, explique Alisa Vershinina, généticienne chez LifeMine Therapeutics à Cambridge, dans le Massachusetts, qui a étudié les passages de Béring lorsqu'elle travaillait comme chercheuse à l'université de Californie à Santa Cruz.

Les premiers humains ont dû voir des chevaux dans les environs, et ils étaient manifestement intéressés par ces animaux majestueux : le cheval est le premier animal représenté dans l'art rupestre de l'âge de pierre, en Europe occidentale. Mais il y a une grande différence entre l'observation des animaux à des fins d'inspiration artistique et leur utilisation comme chevaux de trait, de transport et de sport. Quand et où la relation entre l'homme et la bête a-t-elle connu un changement radical ?

Les chevaux ont été ajoutés tardivement à la basse-cour. Les chiens ont été domestiqués il y a 15 000 ans ; les moutons, les porcs et les bovins, il y a environ 8 000 à 11 000 ans. Mais des preuves évidentes de la domestication du cheval n'apparaissent dans les archives archéologiques qu'il y a environ 5 500 ans.

Les restes de chevaux provenant de toute l'Eurasie ont donné aux scientifiques plusieurs candidats pour le premier événement de domestication. Par exemple : En 2018, des scientifiques ont trouvé un cheval congelé et momifié dans l'actuelle Sibérie. Il a été daté d'environ 4 600 ans. Aurait-il pu être l'un des premiers chevaux de trait ?

L'Ibérie, la péninsule contenant l'Espagne et le Portugal actuels, semblait prometteuse parce que les chevaux ont continuellement habité la région au cours des 50 000 dernières années, et auraient été disponibles pour une domestication potentielle.

Et dans la partie de l'Europe de l'Est située autour de la mer Caspienne, les archéologues ont remarqué que des restes de chevaux apparaissaient à côté de ceux d'autres animaux domestiques. Il y a environ 6 000 ans, les sépultures humaines ont commencé à contenir des masses décorées de têtes de chevaux, ce qui indique peut-être un changement dans les relations entre l'homme et le cheval. Cette zone a également attiré l'attention en raison de la présence durable de chevaux dans la région.

Mais le site archéologique qui a captivé de nombreux chercheurs sur la domestication du cheval est le village de Botai, situé à 3 500 ans avant notre ère, à environ 1 000 km au nord-ouest de la mer Caspienne, dans l'actuel Kazakhstan.

Le régime alimentaire des habitants de Botai semble avoir été "entièrement centré sur les chevaux", explique Alan Outram, zooarchéologue à l'université d'Exeter, en Angleterre. Hormis quelques ossements de chiens, ceux des chevaux constituent la majorité des restes non humains du site. Il y a des traces de cours clôturées qui auraient pu accueillir des troupeaux. Certains crânes font penser à un abattage par un outil ressemblant à une hache, et certaines dents de chevaux présentent des traces de mors, comme s'ils avaient été bridés. Les tessons de poterie contiennent des traces chimiques de lait de jument, qui, selon Outram, aurait pu être consommé sous forme de beurre, de yaourt ou de fromage.

Néanmoins, l'importance du site a fait l'objet de vifs débats. Il n'y a aucun moyen de confirmer que les habitants de Botai ont entièrement domestiqué les chevaux. Outram soupçonne que les Botaïs traitaient les chevaux un peu comme les éleveurs de rennes modernes utilisent leurs animaux : Ils ont peut-être gardé les chevaux à portée de main pour la viande et le lait, et peut-être même en ont-ils monté quelques-uns pour en rassembler d'autres. Mais ils ne géraient probablement pas l'élevage et n'utilisaient pas les animaux de façon intensive comme animaux de bât ou de transport.

Et sans suffisamment d'ADN ancien, il n'y avait aucun moyen d'être sûr qu'il s'agissait des chevaux qui se sont répandus dans le monde en tant que bétail géré par l'homme.

Alors Orlando, Outram et ses collègues ont analysé un large ensemble de génomes de chevaux, remontant jusqu'à il y a environ 42 800 ans jusqu'à 18 races modernes, publiant les résultats dans la revue Science en 2018. Le résultat : Les poneys, les chevaux de trait et leurs semblables d'aujourd'hui ont peu en commun avec les ossements du cheval Botai. "Ils ne sont pas l'origine génétique des chevaux domestiques modernes", affirme Outram.

Mais la lignée Botai est bien vivante. De manière inattendue, les chercheurs ont pu établir un lien direct entre ces ossements vieux de 5 500 ans et les chevaux de Przewalski modernes. Ces animaux trapus à la crinière courte et hérissée vivent dans les steppes de Mongolie, où ils sont appelés takhi, ou "esprit", et considérés comme un symbole national.

En d'autres termes, les chevaux de Przewalski, autrefois considérés comme les vestiges d'une population éternellement sauvage, ne le sont peut-être pas tout à fait. Ils semblent plutôt être les descendants sauvages de chevaux que les habitants de Botai ont pu gérer, dans une certaine mesure, mais dont ils ont ensuite perdu le contrôle. Ils auraient des points communs avec d'autres populations sauvages telles que les mustangs de l'Ouest américain et les brumbies australiens.

Les chevaux de Przewalski ne sont pas très bons pour l'équitation, note Arne Ludwig, généticien de l'évolution à l'Institut Leibniz de recherche sur les zoos et la faune sauvage en Allemagne. Il pense que c'est peut-être pour cela qu'ils ont cessé d'être utilisés.

Quoi qu'il en soit, les chevaux de Przewalski n'ont pas eu la vie facile après Botai. Ils ont failli s'éteindre, le dernier animal sauvage ayant disparu en 1969. La population actuelle, tous descendants d'une poignée d'animaux qui ont persisté en captivité, compte aujourd'hui environ 2 000 individus en captivité ou dans des réserves naturelles. On trouve également quelques chevaux domestiques modernes dans leur arbre généalogique.

Domestication en hausse

Malgré ces avancées, lorsqu'Orlando a documenté les études génomiques de la domestication des chevaux pour la Revue annuelle de génétique en 2020, il a été contraint de conclure : "L'origine géographique des chevaux domestiques modernes est actuellement inconnue."

Mais les indices s'accumulaient. Les scientifiques avaient déjà écarté les candidats ibériques et sibériens : Lorsque les chercheurs ont examiné l'ADN ancien, ils ont constaté que ces populations de chevaux s'étaient éteintes, contribuant peu à la lignée domestique moderne.

Trouver le véritable site de domestication a été un jeu de chiffres, explique l'auteur principal, M. Orlando. "Nous avons construit la réponse en réduisant les preuves, petit à petit". Les quelque 150 scientifiques qui ont collaboré à l'étude, dont Outram et Ludwig, n'ont cessé d'ajouter de nouveaux génomes de chevaux, provenant de toute l'Eurasie et couvrant une période allant de 50 000 à 200 ans avant notre ère.

Avec 264 génomes de chevaux anciens en main, la réponse était indéniable : La patrie des chevaux domestiques modernes était la partie de l'Eurasie occidentale située entre les mers Noire et Caspienne et au nord de celles-ci, plus précisément la région de la basse Volga et du Don. L'équipe a présenté ses résultats dans la revue Nature en octobre 2021.

Si les données indiquent une réponse claire, il y a encore beaucoup de place pour l'interprétation et la spéculation. Le fait d'avoir localisé cet endroit près de la mer Caspienne ne signifie pas que c'était le seul endroit - et le seul moment - où les gens ont attaché les chevaux à la bride. Les preuves génomiques et paléontologiques des autres régions candidates suggèrent que les chevaux ont pu être domestiqués à de multiples reprises, à Botai et ailleurs, sans pour autant aboutir à une équitation généralisée.

"Cela montre l'importance des chevaux pour l'homme, le fait que tant de groupes de personnes les aient domestiqués indépendamment les uns des autres", déclare Beth Shapiro, biologiste de l'évolution à l'Université de Californie, Santa Cruz, et coauteur de l'étude de Nature.

L'analyse de 2021 suggère que la domestication dans la Volga-Don est la seule qui ait "pris", la seule qui se soit répandue comme une traînée de poudre tirée par des chevaux. Pourquoi le cheval a-t-il été l'un des derniers animaux à être domestiqué, et pourquoi ces chevaux en particulier ?

Bien qu'il soit impossible d'en être certain, les génomes anciens suggèrent des hypothèses alléchantes. La lignée menant aux chevaux domestiques modernes comprenait une modification près d'un gène appelé GSDMC. Chez l'homme, les altérations de ce gène sont liées à des problèmes de dos. Il est possible que la version du cheval domestique ait donné aux animaux un dos plus fort, adapté à l'équitation sur de longues distances.

La lignée du cheval domestique comprend également une modification près d'un gène appelé ZFPM1. Ce gène est important dans la régulation de l'humeur. Peut-être qu'une version domestique de ZFPM1 a rendu les animaux de la région plus dociles, plus faciles à apprivoiser. Ces changements pourraient avoir été la clé de la domestication à long terme des chevaux - mais ce ne sont que des spéculations, dit Shapiro.

Quant à savoir qui a domestiqué le cheval, il n'a pas été possible de le réduire à une seule culture, explique M. Orlando. Divers peuples de la région ont peut-être commencé à expérimenter ces chevaux il y a environ 4 200 ans. Les chevaux domestiques se sont un peu répandus à partir de ce moment-là, mais les choses n'ont pas vraiment décollé avant environ 2000 ans avant notre ère.

Les scientifiques attribuent provisoirement l'explosion du transport et de la technologie basés sur le cheval à la culture guerrière Sintashta, qui habitait les steppes du nord de l'Eurasie entre 2100 et 1800 avant J.-C. Selon Outram, les Sintashta faisaient des allers-retours entre l'Asie et l'Europe et ont probablement acquis des chevaux lors d'un de ces voyages. Plus tard, ils se déplaçaient à cheval, ou à l'aide des chars tirés par des chevaux trouvés dans leurs tombes.

C'était à l'époque de l'âge du bronze, et on pense que les chevaux ont transporté les habitants de ces steppes loin à la ronde, ainsi que des accessoires culturels comme le travail avancé du métal, les roues légères à rayons et les langues indo-européennes. L'anthropologue David W. Anthony, du Hartwick College de New York, a suggéré dans un livre publié en 2007, intitulé "The Horse, the Wheel, and Language", que les habitants des steppes ont inventé la roue à rayons qui a rendu leurs chevaux utiles pour le transport de marchandises et la guerre de chars. Le prestige des chevaux et des marchandises en métal, ainsi que des chars pour les raids, aurait contribué à la diffusion de ces éléments de la culture des steppes et de la langue proto-indo-européenne.

C'est ainsi qu'au cours des siècles suivants, les chevaux et les roues à rayons sont devenus monnaie courante et que des langues aussi diverses que le punjabi, le polonais et le gallois peuvent être rattachées à la même racine.

Gènes du cheval et intervention humaine

Cette domestication n'était que le début d'une relation entre l'homme et le cheval - et entre l'homme et l'ADN du cheval. L'intervention de l'homme peut faire des choses frappantes sur les génomes des animaux pendant des millénaires.

Par exemple, tous les chromosomes Y des chevaux domestiques modernes - transmis uniquement par la lignée mâle - sont presque identiques. Pour comprendre comment cela s'est produit, Ludwig, Orlando et leurs collègues ont examiné les chromosomes Y de 96 étalons eurasiens des 5 000 dernières années. Si, au départ, les chromosomes Y étaient plutôt diversifiés, ils se sont rapprochés avec le temps, les changements les plus importants ayant commencé il y a environ 1 500 ans. Cela correspond à l'époque où certaines lignées, comme les chevaux orientaux, sont devenues populaires pour la reproduction, explique Orlando.

Mais même ce niveau d'élevage est faible comparé à ce qui s'est passé au cours des 200 dernières années. La diversité du génome du cheval a encore diminué depuis, alors même que des races spécifiques ont acquis des gènes qui leur confèrent des caractéristiques déterminantes.

Petersen, de l'université du Nebraska-Lincoln, a étudié les races modernes pour identifier les régions du génome associées à la couleur, la vitesse, la démarche et la taille. Par exemple, on sait que des modifications du gène de la protéine musculaire myostatine se produisent dans les races de course telles que les pur-sang. Petersen s'est également intéressée aux "races à démarche", qui présentent des styles de locomotion inhabituels - selon ses termes, "des chevaux qui bougent bizarrement" - et qui sont souvent plus confortables à monter. Ces races présentent généralement des modifications de l'ADN à un endroit précis, qui agit comme une sorte d'"interrupteur principal" pour la démarche. Ce point contient un gène appelé DMRT3 ; une version raccourcie de la protéine qu'il code a été associée à la démarche des chevaux. Et les souris dépourvues de ce gène présentent des problèmes de fonctionnement des nerfs rachidiens.

Génomes mis à part, il y a sans aucun doute quelque chose de spécial dans le lien entre le cheval et l'homme, dit Orlando, qui a pris des leçons d'équitation en 2019.

"Vous avez le sentiment, lorsque vous montez, que cet animal vous comprend et que vous comprenez cet animal", dit-il. "Vous avez aussi ce sentiment de maîtriser ce gros animal - cela vous donne un sentiment de puissance".

Avec une telle opportunité, comment nos ancêtres humains pouvaient-ils résister à l'envie de faire du cheval leur meilleur ami, en temps de paix comme en temps de guerre, au travail comme dans les loisirs ? C'était un match pour la postérité.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.