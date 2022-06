Nous ne voulons pas que Mélenchon gagne mais nous ne voulons pas non plus que Macron gagne…

Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France Insoumise, rencontre le président Emmanuel Macron dans son bureau à l'Elysée, le 21 novembre 2017.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le président de la République a rencontré des enfants à Clichy-sous-Bois. Certains lui ont dit : "Macron je t’aime". Mais une petite fille a déclaré sa flamme au leader des Insoumis : "j’aime Mélenchon, il est ou Mélenchon ?".

Sagement, le chef de l'État lui a répondu : "il n'est pas là". Ce qui était une évidence incontestable. Puis il a entrepris d'éclairer la petite fille pour tenter de la faire changer d'avis : "je ne veux pas que Mélenchon gagne, tu vois, car sinon je ne pourrai pas faire des choses".

Ne voulant pas accabler un petit cerveau enfantin, il s'est abstenu de dire quelles "choses" il voulait accomplir. On remarquera à cette occasion que Macron sait parler aux enfants. Sortons maintenant du bac à sable.

Macron a raison, tous les sondages en témoignent, d’envisager un succès électoral de Mélenchon. Et il est fort possible que les macronistes n'aient pas la majorité absolue à l’Assemblée. Ce qui empêcherait Macron de faire les "choses" auxquelles il tient. Nous, on est pour, pour tout ce qui pourrait rogner la puissance de Macron. C'est pourquoi, tout en ne pouvant pas souffrir Mélenchon, nous lui souhaitons d'avoir un grand nombre de députés puisque Les Républicains en sont incapables.

Il ne faut pas que Macron puisse gouverner à sa guise. D’un autre côté, une pléthore de députés mélenchonistes au Palais Bourbon serait une calamité. Pauvres de nous... Désespérés, nous sommes tentés de franchir la Manche car nous aimons bien Elizabeth II et Boris Johnson.

À Lire Aussi

A LFI, ils ne sont pas antisémites mais tellement, tellement antisionistes qu’on s’y perd…