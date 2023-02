Nous avons autant besoin de l’Ukraine qu’elle a besoin de nous et voilà pourquoi

Une manifestation en soutien à l'Ukraine, le 24 février 2023 à Paris.

Harold James est professeur en études européennes, professeur d'histoire et d'affaires internationales à l'Université de Princeton. Harold James est un historien de l'économie spécialisé dans l' histoire de l'Allemagne et l'histoire économique européenne. Il est professeur d'histoire à l'Université de Princeton et à la Woodrow Wilson School of Public Affairs et International Affairs . Il est également membre principal du Center for International Governance Innovation.

Vous venez de publier un article intitulé "Why the world needs Ukraine as much as Ukraine needs the world" (Pourquoi le monde a besoin de l'Ukraine autant que l'Ukraine a besoin du monde) dans lequel vous expliquez que l'agression russe est le résultat d'une approche "à somme nulle" de la part de la Russie. Que voulez-vous dire exactement ?

Harold James : La Russie, sous la direction du président Poutine, se définit de plus en plus comme engagée dans une compétition systémique avec le soi-disant Occident, dont les valeurs, les traditions et les intérêts sont radicalement opposés. Poutine a vu dans la destruction brutale de l'Ukraine et dans son assimilation à l'orbite culturelle russe une mesure qui provoquerait la division en Occident, au sein de l'OTAN, de la relation transatlantique et de l'UE, ainsi qu'entre le vieil Occident et les nouvelles économies de marché émergentes de plus en plus puissantes. L'inflation, la hausse du prix de l'énergie, la baisse du niveau de vie, les flux de réfugiés, la crainte d'une escalade russe (y compris au niveau nucléaire) seraient autant de facteurs d'anxiété, de mécontentement politique, de montée du populisme et, en fin de compte, de renversement des gouvernements. Les propagandistes politiques russes se sont réjouis lorsque Boris Johnson et Mario Draghi ont quitté leurs fonctions, et ont espéré une poussée de l'opposition républicaine lors des élections américaines de mi-mandat. Dans cette vision d'un affrontement entre visions du monde ou idéologies, le conflit ne peut se terminer que par la victoire d'un camp et la destruction de l'autre. Il n'y a pas de place pour une vision qui voit des intérêts communs et même des valeurs communes - par exemple dans la recherche de bénéfices publics mondiaux communs (sur la santé, ou le climat, par exemple).

À Lire Aussi

Ukraine : au-delà des tanks, quels objectifs « de guerre » pour l’Otan ?

Vous ajoutez que c'est aussi le résultat de la répression politique et de la corruption. Pourquoi ?

Cette ligne de jeu à somme nulle dans la pensée russe n'est pas incontestée en Russie, et nécessite donc une répression continue et toujours plus dure de l'opposition (et des effets de démonstration, de manière spectaculaire dans l'emprisonnement d'Alexei Navalny). Cette vision du monde est également défendue par un groupe relativement restreint qui profite de l'organisation actuelle de la vie économique russe et de la dépendance à l'égard des exportations de ressources naturelles, et qui sait qu'il serait inévitablement perdant dans un ordre politique et économique plus adaptatif et intégré.

Vous considérez que l'Occident a non seulement un impératif de protéger la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi un intérêt à le faire. Pourquoi le monde a-t-il besoin de l'Ukraine autant que l'Ukraine a besoin du monde ?

Le conflit porte sur des valeurs universelles - la liberté d'opinion, d'activité intellectuelle, de presse, d'action économique, l'absence de corruption, l'absence d'oppression. Il s'agit également de l'autodétermination et de l'intégrité territoriale. Si celles-ci ne sont pas défendues universellement, ces libertés seront également attaquées ailleurs, dans le soi-disant Occident comme ailleurs. Les sociétés politiques fournissent des effets de démonstration, dont d'autres pays tirent des enseignements. Le discrédit de Vladimir Poutine, en raison des faiblesses évidentes de son offensive militaire, est porteur d'une leçon pour le monde entier.

Dans ces conditions, quel doit être le comportement de l'Europe et de l'Occident ?

Il y a eu un élan considérable - et louable - de solidarité avec l'Ukraine. Dans l'immédiat, le moyen le plus efficace de rendre cet élan substantiel est de fournir des ressources pour mener une guerre défensive et repousser l'incursion russe. À plus long terme, la solidarité consiste à assurer la résilience et la viabilité : en créant les liens politiques et économiques qui unissent l'Ukraine à l'Europe. Il ne s'agit pas seulement d'un processus qui contribuera à la stabilité de l'Ukraine - comme il a aidé à solidifier la démocratie en Grèce, en Espagne et au Portugal après les dictatures autocratiques des années 1970, ou encore la démocratie en France, en Allemagne et en Italie après l'expérience du totalitarisme avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apportera également des avantages à l'Europe - en termes d'inclusion de personnes plus qualifiées dans un marché développé et sophistiqué, ainsi que l'exemple moral d'un peuple uni dans la défense de la liberté. L'admission rapide de l'Ukraine dans l'UE est donc un moyen de restaurer certains des anciens idéaux européens, idéaux qui se sont quelque peu estompés au cours des dernières décennies, l'UE étant considérée comme un simple dispositif destiné à générer de la croissance économique. Mais nous devrions également penser que l'encouragement des liens avec une communauté plus large est un moyen essentiel de renforcer la résilience post-conflit ailleurs, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

Vous écrivez que "Paradoxalement, le plus grand gagnant d'une victoire ukrainienne serait la Russie", comment cela se fait-il ?

Je ne pense pas que la Russie doive être exclue de cette vision d'une communauté internationale coopérative et solidaire, simplement à cause des actions d'un régime autocratique assez étroit qui a obtenu le soutien du public par des promesses fausses et insoutenables.

À Lire Aussi

Nouvelle contre-offensive russe en vue en Ukraine : même cause, mêmes effets ?