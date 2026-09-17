PROUESSES TECHNOLOGIQUES

Notre cerveau fonctionne avec seulement 20 watts. L’informatique neuromorphique pourrait-elle en faire autant ?

Le cerveau humain accomplit des tâches d’une incroyable complexité avec une puissance d’environ 20 watts. Face à l’explosion des besoins énergétiques de l’intelligence artificielle, l’informatique neuromorphique cherche à s’inspirer de son fonctionnement pour concevoir des puces plus sobres, plus rapides et capables de traiter les données au plus près de leur source.