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Un technicien en uniforme travaillant sur une carte mère à un bureau dans un cadre de laboratoire.
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PROUESSES TECHNOLOGIQUES

17 septembre 2026

Notre cerveau fonctionne avec seulement 20 watts. L’informatique neuromorphique pourrait-elle en faire autant ?

Le cerveau humain accomplit des tâches d’une incroyable complexité avec une puissance d’environ 20 watts. Face à l’explosion des besoins énergétiques de l’intelligence artificielle, l’informatique neuromorphique cherche à s’inspirer de son fonctionnement pour concevoir des puces plus sobres, plus rapides et capables de traiter les données au plus près de leur source.

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MOTS-CLES

cerveau , recherche , travaux , informatique neuromorphique , innovations , nouvelles technologies , travaux scientifiques , puces , intelligence , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Aysha Asif Riaz

Aysha Asif Riaz est chercheur en cartographie routière du matériel informatique neuromorphique, au sein du Département de génie électronique et électrique, au coeur de l'université UC.

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