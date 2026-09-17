PROUESSES TECHNOLOGIQUES
17 septembre 2026
Notre cerveau fonctionne avec seulement 20 watts. L’informatique neuromorphique pourrait-elle en faire autant ?
Le cerveau humain accomplit des tâches d’une incroyable complexité avec une puissance d’environ 20 watts. Face à l’explosion des besoins énergétiques de l’intelligence artificielle, l’informatique neuromorphique cherche à s’inspirer de son fonctionnement pour concevoir des puces plus sobres, plus rapides et capables de traiter les données au plus près de leur source.
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Aysha Asif Riaz est chercheur en cartographie routière du matériel informatique neuromorphique, au sein du Département de génie électronique et électrique, au coeur de l'université UC.
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Aysha Asif Riaz est chercheur en cartographie routière du matériel informatique neuromorphique, au sein du Département de génie électronique et électrique, au coeur de l'université UC.