Non, non, on ne reconfine pas : on freine...

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Grande était la souffrance du royaume de France. Les populations hébétées et hagardes erraient masquées dans les rues. Une plaie monstrueuse venait de s'abattre sur elle : le confinement !

Le souverain convoqua ses princes, ses chambellans et ses conseillers. D'une voix virile, il lança : « mort au confinement ! ». Et il demanda à tous de se mobiliser contre ce mot affreux.

Une parade fut trouvée. Son nom : « frein ». Et Castex, Véran, Salomon, Attal partirent sur les routes de France pour propager la bonne nouvelle. « Freinons, freinons », déclaraient-ils. C'est Castex, pair du royaume, qui freine le mieux.

Sans vouloir les désobliger, Véran, Salomon et Attal freinent plus mollement. Non pas qu'ils ne sachent pas où se trouve la pédale de frein. Ils veulent simplement et avec humilité laisser à Castex la primauté de l'annonce.

Ce frein salvateur ne fonctionne pas de la même façon dans toutes les provinces de France. Chez moi, dans l'Eure, ça freine dur. Ma région est reconfinée (désolé, je n'ai pas trouvé d'autre mot). Les vaccins, si utiles, n'y seront pas disponibles avant la fin avril. Quelqu'un a dû appuyer sur la pédale du frein pour les livraisons.

A part ça, et à toutes fins utiles, je signale à l'attention de MM. Castex, Véran, Salomon et Attal qu'il faut de temps en temps changer les plaquettes de frein.