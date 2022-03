Non, les discriminations de genre ne sont pas la clé des différences de développement entre Etats

Des femmes manifestent pour l'égalité salariale.

Jaime Reis est chercheur principal à l'Instituto de Ciências Sociais de l'Université de Lisbonne. Il est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université d'Oxford et a enseigné aux universités de Vanderbilt, Leicester, Glasgow, Nova de Lisboa et à l'Institut universitaire européen (Florence). Il est un ancien président de la Société européenne d'économie historique et actuellement rédacteur en chef de la Revue européenne d'histoire économique. Il est membre de l'Académie des sciences de Lisbonne et a publié sur l'histoire de la monnaie et de la banque, du capital humain, du travail, de l'agriculture et des institutions, tant en Europe qu'en Amérique latine. Ses dernières publications sont (co-édité avec Stefano Battilossi) Financial Systems and the State in Europe and the United States: Historical Perspectives on Regulation in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Londres, Ashgate, 2010) et Uma Elite Financeira. Os Corpos Sociais do Banco de Portugal 1846-1914 (Lisboa, Banco de Portugal, 2011).

Nuno Palma est maître de conférences (professeur associé) au Département d'économie de l'Université de Manchester (Royaume-Uni), occupant également un poste de recherche à l'Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa. Il a obtenu son doctorat à la LSE en 2016. Historien de l'économie et macroéconomiste, il se concentre sur l'histoire monétaire et la croissance à long terme. Il a reçu plusieurs prix internationaux, dont tout récemment le prix Stiglitz décerné par l'International Economic Association.

Atlantico : Dans votre étude "La discrimination historique entre les sexes n'explique pas le développement comparatif de l'Europe occidentale" pour l'Université de Manchester et pour l'Université de Lisbonne et publiée sur VoxEU, vous mentionnez le fait que la lenteur de la croissance économique de l'Europe du Sud-Ouest depuis le Moyen Âge est souvent attribuée à la moindre influence des femmes par rapport aux pays du Nord comme l'Angleterre ou les Pays-Bas. Où trouve-t-on de telles déclarations ? Pourquoi cette explication est-elle si courante ?

Nuno Palma, Jaime Reis, Lisbeth Rodrigues : Vers 1900, l'inégalité globale entre les pays était à son comble. La plupart de l'Europe et de ses ramifications (comme les États-Unis et l'Australie) connaissaient une croissance systématique depuis longtemps, tandis que le reste du monde ne connaissait pas cette croissance, y compris les régions les plus peuplées comme la Chine et l'Inde.

Au cours des siècles précédents, de la fin du Moyen Âge jusqu'au début du XXe siècle, le monde a connu deux importantes divergences économiques. La première était la Grande Divergence : comment les parties les plus riches de l'Europe (par exemple l'Angleterre) sont devenues beaucoup plus riches que les parties les plus riches du reste du monde (par exemple le delta du Yangtze). Et même les régions les plus pauvres d'Europe sont devenues considérablement plus riches que les régions les plus pauvres du reste du monde.

L'autre est la Petite Divergence : comment les parties les plus riches de l'Europe (Europe du Nord-Ouest) sont devenues beaucoup plus riches que les parties les plus pauvres de l'Europe (Europe du Sud et de l'Est).

La littérature propose différentes explications pour expliquer ces divergences. L'une d'entre elles est d'ordre culturel et affirme qu'il existe un mode de pensée et d'action "européen" particulier, dont l'une des manifestations est un pouvoir d'action féminin comparativement élevé et un modèle de mariage européen (EMP) original, qui peut être caractérisé par un âge du premier mariage plus tardif chez les femmes que dans les autres parties du monde, un taux de célibat relativement élevé et des mariages monogames, exogames, fondés sur le consensus et la néo-localité. Indépendamment de la cause ultime de ces comportements culturels - je crois personnellement que les institutions politiques sont déterminées conjointement avec la culture et peuvent la façonner au fil du temps, et non l'inverse - il semble indéniable qu'il existait en Europe une façon particulière, individualiste et relativement libérale de penser et d'agir, issue du Moyen Âge déjà - une culture européenne, si vous voulez.

Cette culture européenne s'est traduite par un pouvoir d'action des femmes relativement élevé, contrairement à la plupart des autres régions du monde. Il s'agissait en particulier de l'Europe occidentale : le premier à proposer le PEM était un universitaire hongrois, John Hajnal, qui a proposé en 1965 ce que l'on appelle aujourd'hui la ligne Hajnal : une ligne imaginaire allant de Saint-Pétersbourg à Trieste, à l'ouest de laquelle le PEM opérait. Un bon livre pour comprendre les origines profondes de la mentalité et de la culture politique de l'Europe occidentale est à mon avis Inventer l'individu de Siedentop : Les origines du libéralisme occidental.

En ce qui concerne la Petite Divergence, une explication bien connue et de plus en plus populaire, associée en particulier à Jan Luiten van Zanden et à ses multiples co-auteurs, est essentiellement que l'Europe du Sud-Ouest/Méditerranéenne ne faisait pas vraiment partie de l'Europe occidentale dans ce sens du PEM. Selon cette explication, l'agencement inférieur des femmes qui caractérisait des régions telles que l'Espagne, le Portugal, ou même le sud de la France et le sud de l'Italie explique leur sous-développement comparatif. Les femmes, selon cette littérature, se mariaient tôt, avaient un taux de fécondité élevé (avec les conséquences d'une faible accumulation de capital humain, pour elles-mêmes et leurs enfants), ne participaient pas au marché du travail autant qu'ailleurs, et étaient confrontées à des écarts salariaux comparativement élevés entre les sexes, qui étaient supposés être déterminés par des normes sociales et non par les forces du marché. Il existe également une littérature connexe qui divise l'Europe en termes religieux, par exemple Joseph Henrich soutient que le PEM était plus fort dans les régions protestantes d'Europe.

Ce que nous avons fait dans le présent article, c'est montrer que ce n'était pas, empiriquement, le cas. Culturellement, quelque chose que nous pouvons appeler "Europe de l'Ouest" existait, avec des variations à l'intérieur, mais ces différences ne pouvaient pas être de premier ordre pour expliquer la Petite Divergence. Dennison et Ogilvie avaient déjà montré en fait que les parties de l'Europe où le PEM était historiquement plus fort n'étaient pas les plus performantes en termes de développement.

Mais laissez-moi être clair. Les preuves ne soutiennent pas l'opinion selon laquelle la partie méridionale ou catholique de l'Europe occidentale était plus discriminatoire à l'égard des femmes, mais elles soutiennent largement l'argument initial de Hajnal selon lequel il existe une culture "européenne occidentale" qui se reflète dans le haut niveau d'autonomie des femmes et le PEM, entre autres aspects. À long terme, cela peut avoir été un avantage clé de l'Europe occidentale par rapport à d'autres parties du monde. En ce sens, mon désaccord avec Jan Luiten van Zanden - un universitaire pour lequel j'ai le plus grand respect - n'est que partiel.

L'une de vos conclusions est que le développement économique favorise l'amélioration des droits des femmes et non l'inverse. Est-ce là l'explication de la mauvaise interprétation habituelle de la situation ?

L'explication habituelle - la plus associée à Jan Luiten van Zanden et à ses co-auteurs - est que le fort taux d'activité féminine est une cause de développement : les régions d'Europe qui en sont dotées se développent davantage. Nous soulignons que, au sein de l'Europe occidentale, il n'y a pas eu de différences historiques importantes dans l'action des femmes. Par conséquent, les différences de droits qui sont apparues - pour la plupart seulement visibles au début du XXe siècle et pour la plupart disparues à la fin des années 1970 - étaient en fait davantage une conséquence du développement différentiel.

Vous avez comparé la discrimination à l'égard des femmes dans plusieurs pays, dont le Portugal, l'Angleterre, les Pays-Bas, etc. Vous n'avez trouvé aucune différence significative dans la discrimination envers les femmes. Comment mesurez-vous cela ?Quelles sont les influences du modèle européen de mariage (EMP) selon vos résultats ?

Nous nous appuyons sur un nouvel ensemble de données comprenant des milliers d'observations provenant de sources d'archives couvrant six siècles, et nous le complétons par une discussion qualitative des normes sociales comparées. Par rapport à l'Europe du Nord-Ouest, les femmes au Portugal étaient confrontées à des écarts salariaux similaires, se mariaient à des âges similaires et n'étaient pas confrontées à davantage de restrictions à la participation au marché du travail.

Vous écrivez que "l'explication de l'inégalité croissante des revenus entre les pays européens au début de la période moderne, en particulier à partir du milieu du XVIIe siècle - la "petite divergence" - doit être trouvée ailleurs" que dans la discrimination sexuelle. Avez-vous des pistes sur ce qui pourrait être le facteur explicatif ?

Comme je l'ai mentionné, à la fin du Moyen Âge, l'Europe occidentale était caractérisée par une culture individualiste qui était déterminée conjointement avec des institutions politiques représentatives et même proto-démocratiques. Les parlements, le système judiciaire et le pouvoir indépendant de l'Église ont permis de contrebalancer le pouvoir exécutif d'une manière qui était particulièrement propre à l'Europe occidentale et absente de toutes les autres parties du monde. Des universitaires tels qu'Acemoglu et Robinson pensent que les couronnes d'Espagne et du Portugal étaient absolutistes dès 1500, mais les faits ne confirment pas cette affirmation. Au contraire, les preuves suggèrent que l'Ibérie a souffert d'une malédiction des ressources. Il convient de noter que la Belgique a été le deuxième pays à connaître une révolution industrielle, suivie de peu par la France. Dans le même temps, l'Italie et l'Allemagne ont pu s'industrialiser rapidement après leur unification politique, dans la seconde moitié du XIXe siècle.

