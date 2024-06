Non, le sucre ne rend pas les enfants hyperactifs

Si le sucre en lui-même ne rend peut-être pas votre enfant hyperactif, il peut toutefois affecter sa santé mentale et physique.

C'est un samedi après-midi, lors d'une fête d'anniversaire pour enfants. Des hordes d'enfants se bousculent entre les friandises et les jeux d'anniversaire. Des cupcakes, des biscuits et des sucettes à moitié mangés jonchent le sol, et les enfants semblent avoir acquis une vitesse surhumaine et une énergie débordante. Mais le sucre est-il en cause ?

Amy Reichelt est neuroscientifique spécialisée dans l'apprentissage, la mémoire et le contrôle du comportement. Elle est passionnée par la découverte de l'influence de notre régime alimentaire et de notre nutrition sur les fonctions cérébrales et le bien-être mental.

La croyance selon laquelle la consommation d'aliments et de boissons sucrés entraîne l'hyperactivité a perduré pendant des décennies. Les parents ont donc réduit la consommation de leurs enfants en conséquence.

Une alimentation équilibrée est essentielle pendant l'enfance. En tant que neuroscientifique ayant étudié les effets négatifs des régimes riches en sucre et de la « malbouffe » sur les fonctions cérébrales, je peux affirmer en toute confiance qu'une consommation excessive de sucre n'est pas bénéfique pour l'esprit des jeunes. En fait, les études de neuro-imagerie montrent que le cerveau des enfants qui consomment des aliments de grignotage plus transformés est plus petit en volume, en particulier dans le cortex frontal, que celui des enfants qui ont une alimentation plus saine.

Mais les preuves scientifiques actuelles ne confirment pas l'affirmation selon laquelle le sucre rend les enfants hyperactifs.

Le mythe de l'hyperactivité

Le sucre est une source rapide de carburant pour l'organisme. Le mythe de l'hyperactivité induite par le sucre remonte à une poignée d'études menées dans les années 1970 et au début des années 1980. Elles portaient sur le régime Feingold en tant que traitement de ce que nous appelons aujourd'hui le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), un profil neurodivergent où les problèmes d'inattention et/ou d'hyperactivité et d'impulsivité peuvent avoir des répercussions négatives sur l'école, le travail ou les relations interpersonnelles.

Conçu par l'allergologue pédiatrique américain Benjamin Feingold, ce régime est extrêmement restrictif. Les colorants, édulcorants (y compris le sucre) et arômes artificiels, les salicylates (y compris l'aspirine) et trois conservateurs (l'hydroxyanisole butylé, l'hydroxytoluène butylé et la tert-butrylhdryquinone) sont éliminés.

Les salicylates sont naturellement présents dans de nombreux aliments sains, notamment les pommes, les baies, les tomates, les brocolis, les concombres, les poivrons, les noix, les graines, les épices et certaines céréales. Ainsi, en plus d'éliminer les aliments transformés contenant des colorants, des arômes, des conservateurs et des édulcorants artificiels, le régime Feingold élimine de nombreux aliments nutritifs utiles à un développement sain.

Cependant, Feingold pensait que le fait d'éviter ces ingrédients améliorait la concentration et le comportement. Il a mené quelques petites études qui, selon lui, ont montré qu'une grande partie des enfants hyperactifs réagissaient favorablement à son régime.

Une conception défectueuse

Les méthodes utilisées dans les études étaient défectueuses, en particulier en ce qui concerne les groupes de contrôle adéquats (qui ne restreignaient pas les aliments) et n'ont pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de sucre et le comportement hyperactif.

Des études ultérieures ont suggéré que moins de 2 % des enfants réagissaient aux restrictions, au lieu des 75 % avancés par Feingold. Mais l'idée est restée ancrée dans la conscience du public et a été perpétuée par des expériences anecdotiques.

Des recherches rigoureuses menées par des experts ont systématiquement échoué à établir un lien entre le sucre et l'hyperactivité. De nombreuses études contrôlées par placebo ont démontré que le sucre n'avait pas d'impact significatif sur le comportement ou la capacité d'attention des enfants.

Une méta-analyse historique, publiée il y a près de 20 ans, a comparé les effets du sucre à ceux d'un placebo sur le comportement des enfants dans le cadre de plusieurs études. Les résultats étaient clairs : dans la grande majorité des études, la consommation de sucre n'entraînait pas une augmentation de l'hyperactivité ou des comportements perturbateurs.

Des recherches ultérieures ont renforcé ces résultats, apportant des preuves supplémentaires que le sucre ne provoque pas d'hyperactivité chez les enfants, même chez ceux qui ont reçu un diagnostic de TDAH.

Bien que les affirmations initiales de Feingold aient été exagérées, une petite proportion d'enfants souffre d'allergies aux arômes et aux colorants alimentaires artificiels.

Les enfants d'âge préscolaire peuvent être plus sensibles aux additifs alimentaires que les enfants plus âgés. Cela peut être dû à leur plus petite taille ou au fait que leur cerveau et leur corps sont encore en développement.

Accro à la dopamine ?

Bien que le lien entre le sucre et l'hyperactivité soit pour le moins obscur, il existe un lien avéré entre la dopamine, un neurotransmetteur, et l'augmentation de l'activité.

Le cerveau libère de la dopamine lorsqu'il reçoit une récompense, par exemple une friandise inattendue. Une poussée de dopamine stimule également le mouvement - nous observons cette activité accrue après la prise de psychostimulants tels que l'amphétamine. Le comportement excité des enfants face aux aliments sucrés peut être attribué à une poussée de dopamine libérée dans l'attente d'une récompense, bien que le niveau de libération de dopamine soit bien inférieur à celui d'une drogue psychostimulante.

La fonction dopaminergique est également étroitement liée au TDAH, dont on pense qu'il est dû à une diminution de la fonction des récepteurs de la dopamine dans le cerveau. Certains traitements du TDAH, tels que le méthylphénidate (étiqueté Ritalin ou Concerta) et la lisdexamfétamine (vendue sous le nom de Vyvanse) sont également des psychostimulants. Mais dans le cerveau du TDAH, l'augmentation de la dopamine provoquée par ces médicaments recalibre les fonctions cérébrales pour favoriser la concentration et le contrôle du comportement.

Pourquoi le mythe persiste-t-il ?

L'interaction complexe entre l'alimentation, le comportement et les croyances de la société perdure. S'attendre à ce que le sucre modifie le comportement de votre enfant peut influencer la façon dont vous interprétez ce que vous voyez. Dans une étude où l'on disait aux parents que leur enfant avait reçu soit une boisson sucrée, soit une boisson placebo (avec un édulcorant sans sucre), les parents qui s'attendaient à ce que leur enfant soit hyperactif après avoir consommé du sucre ont perçu cet effet, même s'ils n'avaient consommé que le placebo sans sucre.

L'attrait d'une explication simple - rendre le sucre responsable de l'hyperactivité - peut également être séduisant dans un monde où les choix sont nombreux et les voix contradictoires.

Des aliments sains, des cerveaux sains

Le sucre en lui-même ne rend peut-être pas votre enfant hyperactif, mais il peut affecter sa santé mentale et physique. Plutôt que de diaboliser le sucre, nous devrions encourager la modération et une alimentation équilibrée, en inculquant aux enfants des habitudes alimentaires saines et en favorisant une relation positive avec la nourriture.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter la consommation de sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique chez les enfants et les adultes, et de la réduire à 5 % pour plus de bénéfices pour la santé. Les sucres libres comprennent les sucres ajoutés aux aliments au cours de la fabrication, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits.

Le fait de considérer les aliments sucrés comme des récompenses peut les rendre très appréciés par les enfants. Les récompenses non sucrées ont également cet effet ; il est donc conseillé d'utiliser des jouets ou une activité amusante pour encourager un comportement positif.

Si le sucre peut apporter un regain d'énergie temporaire, il ne transforme pas les enfants en tourbillons hyperactifs.