No Pasaran : cette France de la haine identitaire « racisée » que ne connaissent absolument pas les élites « raisonnables » en pleine foire aux désistements

Le rappeur Fianso.

Identifier le danger posé par certaines des composantes du RN est une chose à la fois légitime et simple. Réaliser qu’il n’y a pas d’un côté des bourreaux racistes potentiels et de l’autre des victimes purement innocentes en est une autre.

Atlantico : Les chanteurs Akhenaton, Zola, Seth Gueko ou bien encore Alkpote viennent de publier un titre, No Pasaran, avec des textes sans filtre contre le parti de Marine Le Pen. En quoi les textes et les charges contre le RN et Jordan Bardella ou d’autres extraits des paroles sont-ils l’illustration d’une France de la haine identitaire « racisée » ?

Karim Maloum : Les paroles de la chanson ne sont pas seulement contre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Les personnes ciblées dans les textes de ce titre pourraient porter plainte. L’imam Hassen Chalghoumi va porter plainte, par l'intermédiaire de son avocat, suite aux paroles de la chanson anti-RN "No Pasaran", où notamment il est mentionné : "Nique l'imam Chalghoumi et ceux qui suivent le Sheitan à tout prix." (Imam Chalghoumi : « J’ai déposé plainte par l’intermédiaire de mon avocat Maître David-Olivier Kaminski pour menaces de mort notamment contre Zied Ghazouani dans l’attente d’une réaction rapide et efficace de la police et la justice. Ce climat de haine ne peut plus durer »).

La chanson de ces rappeurs contient des propos pleins de haine au sujet notamment du Rassemblement national ou contre Jordan Bardella. Ce n’est plus ni de la poésie, ni de la chanson, il s’agit d’un appel au meurtre. C'est la haine. Suite aux paroles “nique la mère de Marine”, je m'interroge sur le rôle des féministes et pourquoi elles ne se révoltent pas, ne crient pas au scandale suite à l’appel au viol de la mère de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Cette chanson est choquante.

Ces rappeurs sont des commerçants avant tout. Ils tentent de se faire connaître pour gagner un maximum d’argent. La musique rap est populaire et se vend bien.

Les rappeurs se présentent comme les enfants des quartiers populaires et des banlieues. Or, ils n’habitent pas tous dans les quartiers populaires. Ils vivent dans des quartiers chics.

La chanson reflète une vision de voyous. Les paroles relèvent plus de la délinquance. Les tribunaux doivent être saisis et doivent sanctionner les artistes. Le titre contient un appel au meurtre. Cette chanson est un appel à la haine.

En quoi les réactions des élites « raisonnables » qui ont assez peu critiqué cette chanson montrent que les élites ne connaissent absolument pas cette France ? En quoi les élites ne veulent pas voir comment TikTok, la culture urbaine, des chansons comme No Pasaran ou le site d’Alain Soral sur le conflit israelo palestinien a pu avoir une incidence auprès de la jeunesse ? Pourquoi les élites ne voient pas cette réalité ? Comment expliquer cet aveuglement ?

Cela s’explique tout d'abord parce que les élites, nos intellectuels, sont des lâches face à l'antisémitisme. Les élites considèrent même que cette chanson “No pasaran” relève de la liberté d'expression. Certains font référence à “Je suis Charlie”. Cela est complètement faux. Cela ne correspond pas à la liberté d'expression. Ces élites ne veulent pas affronter ces personnes. Une partie de cette France est antisémite. Beaucoup d'entre eux sont des ennemis de la démocratie et des alliés des islamistes. Ils sont implantés dans les quartiers. L'élite ne veut pas s'attaquer aux antisémites et aux alliés des islamistes.

Cela fait très longtemps que des élites et des intellectuels ne se sont pas rassemblés pour faire des pétitions et dénoncer sur les plateaux de télévision les propos ambigus sur l’antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon et les dérapes d’Alain Soral.

Les élites signent des pétitions et des lettres pour dire qu’il faut arrêter de diaboliser La France insoumise et les quartiers. Personne ne cherche à diaboliser les quartiers ou à diaboliser La France insoumise. En revanche, il est important de dénoncer les propos antisémites d'une partie de La France Insoumise et les propos antisémites de ces rappeurs. Il y a une phrase à l'intérieur de la chanson avec les paroles suivantes : “Mon coeur est en Palestine”, “Vive la Palestine d'la Seine au Jourdain”. Il s’agit d’un appel à la destruction d'Israël et à tuer des Juifs.

Les intellectuels et les élites sont des lâches et ont peur de s’attaquer à eux. Dans ce pays, la lâcheté a triomphé partout. Les élites ont peur des antisémites, des islamistes, de la gauche radicale.

Comment est-il possible d’accepter de dire, dans le journal Le Monde ou dans d’autres médias, que cela correspond à de la liberté d'expression et que cela correspond à l'esprit Charlie. Appeler à la destruction d'Israël, ça n’est pas l’esprit Charlie, c’est un appel au crime. Cela ne correspond pas à l’esprit de la liberté d’expression. Cela s’apparente à un appel au génocide. L'élite est complètement perdue et n'a plus de repères. Est-ce qu'ils méritent même d'avoir la définition d'élite ?

Le rapport des élites vis-à-vis de ce titre et de cette France de la haine identitaire n’est-il pas un peu paternaliste ? Alors que les campagnes sont nombreuses dans le cadre de la lutte contre l’homophobie, pourquoi personne au sein des élites ne veut reconnaître la violence et la dérive qui déteignent au sein de la société, dans les banlieues via la culture urbaine ? En quoi cette culture urbaine a aussi une influence auprès des jeunes issus de la bourgeoisie ?

Les intellectuels français ont déposé les armes face à l’islamisme depuis de nombreuses années. Les islamistes sont des séparatistes, des antisémites. Ils utilisent la religion et tous ses satellites pour faire avancer leur agenda. Ils considèrent que dans ces banlieues, dans tous ces quartiers, il y a beaucoup de musulmans défavorisés qui vivent dans la misère, qui sont au chômage.

Les élites françaises ont une démarche paternaliste et considèrent que les minorités et les personnes issues de l’immigration sont incapables de se débrouiller de manière autonome. Toute cette élite, souvent proche de la gauche radicale ou même d'une certaine droite aussi, considère que tous ces habitants, tous ces Français souvent de confession musulmane ou supposée parce qu'ils sont élevés dans les banlieues, viennent de l'étranger.

Une partie des élites considère cette population comme des êtres primaires et qui sont incapables de se défendre. Donc il ne faut pas s'attaquer aux rappeurs. Il ne faut pas s'attaquer à tous les gens dans ce quartier qui développent des discours racistes, anti-blancs. Il ne faudrait pas s'attaquer aux discours homophobes qui sont dans ces quartiers parce que ce sont des personnes déshéritées.

Cela correspond à une trahison de la liberté. Tous ces intellectuels, tous ces gens qui se considèrent comme des élites ont trahi la liberté, la démocratie, l'esprit de fraternité.

Qu’est-ce que la fraternité française, le vivre-ensemble, le fait de vivre à la française ? Cela repose sur le modèle ouvrier. Les Français participaient à des banquets républicains. Ils faisaient des fêtes de village. Tout cela est complètement abandonné et même combattu.

L’élite est donc complice de ce qu’il se passe aujourd'hui. La chanson de rap qui regroupe une vingtaine d’artistes haineux, violents, racistes, antisémites, contient des appels à la destruction d’Israël et des menaces contre l’imam Chalghoumi car il est républicain ainsi que des appels à violer les mères des chefs du parti dont celui de Marine Le Pen et jordan Bardella. Avec de tels textes, ces artistes adressent un message antisémite et raciste. Ces gens sont des ennemis de la République et de la démocratie. Toute concession qui est faite envers de tels individus relève de la complicité. Et cette complicité des élites ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a plus de débat intellectuel dans ce pays. Nous sommes arrivés à un stade où les élites sont tellement corrompues intellectuellement. Ces personnalités ne peuvent plus se ressaisir face au racisme. Elles se taisent face à l'antisémitisme, face à l'appel à la destruction d'Israël, face à l'appel au viol des mères de certains dirigeants politiques. Les élites se taisent. Ce sont des lâches et des hypocrites.

Le clip comporte plusieurs passages véhiculant des idées complotistes. Est-ce que les élites ne voient pas cela comme une forme de folklore ? Pourquoi les élites ne veulent pas voir encore que cela correspond à une autre France, aux jeunes générations ?

Les paroles de la chanson reprennent le folklore complotiste. Le texte reprend un condensé du complotisme avec le racisme, l'appel au meurtre, l’appel au viol, l'antisémitisme, la destruction d'Israël. Les paroles “Si les fachos passent, j'vais sortir avec un big calibre” sont très inquiétantes. En cas de victoire du RN, cela fait peser la menace d’actes violents en réaction.

La France est un pays démocratique. Les Français respectent le verdict des urnes. Lorsque l’on ne respecte pas les urnes, c’est le début du fascisme, disait notamment Albert Camus.

L’un des artistes qui menace de sortir une arme s’il n’est pas satisfait du résultat des urnes a une attitude dangereuse qui s’apparente au fascisme.

Dans cette chanson, il y a tout sauf la France fraternelle, sauf la France républicaine, la France démocratique, la France des libertés. La chanson regroupe la France des fascistes, la France des antisémites et tous les “intellectuels” et tous les gens qui trouvent normal que ces artistes s'expriment. Ils sont complices de ces dérives fascistes.

Ces chanteurs ne sont pas représentatifs des banlieues. Ils occupent un espace médiatique parce que la gauche radicale a une place prépondérante dans les médias.

Les artistes devraient être sanctionnés sévèrement. Le ministre de l'Intérieur a dû déjà déposer plainte. On ne peut pas appeler à violer les proches de certains hommes politiques. Il n’est pas possible d'appeler à la destruction d'Israël ou de sortir armé. Si le Rassemblement national gagne les élections, il ne sera plus possible d’accepter cela dans cette société.