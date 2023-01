"NBA le match pour l'égalité" d'Antoine Bancharel et Frédéric Lesmayoux : comment l'influence de Martin Luther King s'est développée à travers les années, grâce et par le basket

"NBA le match pour l'égalité" d'Antoine Bancharel et Frédéric Lesmayoux a été publié aux éditions Solar.

Solar Editions, oct.2022, 144 pages - 26,90€

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Tous les ans, le troisième lundi de janvier, se célèbre le Martin Luther King Day aux Etats-Unis. En hommage au célèbre défenseur des droits outre atlantique, ce jour férié permet aux Américains de se souvenir, qu'il n'y a pas si longtemps, les minorités (en particulier afro-américaines) étaient victimes de ségrégation... Et que le chemin est encore long pour lutter contre les discriminations dont elles sont encore victimes.

Parmi les initiatives marquantes ayant lieu ce jour-là, la NBA (National Basketball Association) fait office de pionnière. La ligue nord-américaine célèbre l'anniversaire du Prix Nobel de la Paix 1964 par différentes initiatives depuis le 20 janvier 1986, date de l'entrée en vigueur de ce jour férié de l'autre côté de l'Atlantique.

Ce livre, sorti en octobre 2022, met en lumière les acteurs majeurs des luttes contre les discriminations dans la société comme dans le sport, comme, entre autres, Martin Luther King et Earl Lloyd, premier joueur afro-américain à évoluer en NBA.

POINTS FORTS

Quelle bouffée d'air frais de voir des athlètes, des coachs et des présidents de ligues connus mondialement prendre fait et cause pour un combat social aussi important. Le rapport aux luttes politiques est bien différent aux Etats-Unis et en Europe où les sportifs ne se mouillent pas sur ces sujets arguant ne se concentrer que sur le sport. Outre-Atlantique, ce statut d'exemple permet à ces sportifs d'avoir une influence positive auprès des fans, petits et grands, et sur la population en général.

Plus de vingt articles, interviews et anecdotes compilées dans ces 144 pages avec pour objectif de comprendre l'influence du Dr King sur la société américaine et surtout sur la NBA qui est, encore aujourd'hui, le porte-étendard des luttes contre les discriminations de l'autre côté de l'Atlantique. Un casting de rêve pour parler d'un sujet essentiel, avec des légendes du jeu comme Kareem Abdul-Jabbar, Tony Parker ou Bill Russell et des stars actuelles, Jaylen Brown, Lou Williams et Malcolm Brogdon.

Des rubriques plus légères avec notamment les meilleurs statistiques du Martin Luther King Day (avec du Michael Jordan, Damian Lilliard et du Shaquille O'Neal au contre), la playlist Martin Luther King (avec Nina Simone, Queen et U2 "In The Name of Love") ou une autre sur la création de maillots originaux pour les équipes NBA, qui célèbrent l'événement chaque année.

Une superbe couverture réalisée par Ptitecao Studio, qui associe un portrait de Martin Luther King aux codes du basket moderne, avec les deux stars des Los Angeles Lakers, LeBron James et Anthony Davis.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune ! Chaque article est parfaitement calibré et illustré par des photos de grande qualité.

ENCORE UN MOT...

Même si le Martin Luther King Day ne se cantonne pas qu'au sport, force est de constater que la NBA crée l'événement chaque troisième lundi de janvier puisqu'il s'agit de la journée qui réunit les meilleures audiences de la saison derrière l'indétrônable Christmas Day.

UNE PHRASE

"J'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter." Martin Luther King

L'AUTEUR

L'idée originale de ce livre est issue d'une association entre deux entrepreneurs fans de basket : Sergio Capo-Chichi, fondateur de la marque Daömey (prêt à porter influence Basket Ball) et François Guyot, distributeur France de la marque Peak (Equipementier Basket Ball et Running) qui souhaitaient mettre en avant l'influence de Martin Luther King sur les joueurs NBA. Leur interview est à retrouver à la fin du livre.

Les rédacteurs ne sont pas mis en valeur, ni sur la couverture, ni dans l'ouvrage. Cependant, un petit mot pour Frédéric Lesmayoux, ancien attaché de presse de la Fédération Française de Basket Ball et ancien rédacteur en chef du magazine Mondial Basket et pour Antoine Bancharel correspondant US pour L'Equipe, Canal + et Ouest France, qui ont rédigé les articles présents dans le livre.

ET AUSSI

Pour en savoir plus sur la ligue sportive la plus importante du monde, n'hésitez pas à lire "La Grande Histoire de la NBA" de Benoît Labis parue en novembre dernier aux Éditions Solar et dans laquelle vous retrouverez certains noms déjà évoqués dans "Le Match pour l'égalité" comme LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar où encore Tony Parker.