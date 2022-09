Mobilisation en Russie : ce piège que se crée Vladimir Poutine en piochant principalement chez les pauvres et les minorités ethniques

Vladimir Poutine a déclaré la mobilisation partielle ce mercredi 21 septembre dans le cadre de l'opération spéciale en Ukraine.

Alors que les autorités russes commencent à rassembler des réservistes pour le front, l'appel à la mobilisation partielle concerne essentiellement les populations les plus durement touchées par la guerre, en particulier les minorités ethniques et les plus pauvres.

Atlantico : Dans quelle mesure la mobilisation partielle concerne-t-elle principalement les personnes pauvres et les minorités ethniques ?Qui sont les principales cibles ?

Sam Greene : Les preuves sont évidemment très difficiles à réunir. Nous n'avons pas de statistiques. Nous avons des statistiques sur les victimes, dans la mesure où elles ont été publiées par le gouvernement. Elles ont été comptées et il est clair qu'elles ne sont pas réparties de manière égale dans tout le pays. Le bilan dans certaines régions, notamment celles où prédominent les minorités ethniques, en particulier en Sibérie orientale et dans le Caucase du Nord, mais aussi dans la "ceinture de rouille", les anciennes régions industrielles qui ne sont pas bien loties économiquement. Ce que nous semblons constater, car à ce stade cela reste anecdotique, à partir de cette mobilisation partielle, c'est qu'ils semblent retourner aux mêmes endroits pour trouver des recrues.

Dans quelle mesure cela correspond-il au profil des soldats qui étaient déjà enrôlés en Ukraine ? Les minorités et les Russes pauvres ont-ils été ciblés pour le service depuis le début ? Avons-nous des données ?

Sam Greene : Jusqu'à présent, la plupart des troupes ont été des soldats sous contrat. Et beaucoup de personnes qui se sont engagées comme soldats sont des personnes qui n'ont pas d'autres options. L'armée peut être un moyen de mobilité sociale dans plusieurs pays. Ainsi, la plupart des personnes issues de régions pauvres et marginalisées ont signé pour profiter des opportunités offertes par l'armée. Les pertes enregistrées jusqu'à présent reflètent la structure socio-économique de l'ensemble de l'armée russe. Il est donc plus facile pour les recruteurs de se rendre dans les endroits où ils ont déjà eu du succès plutôt que de repartir de zéro.

Certains voient la situation comme un nettoyage ethnique. Est-ce une possibilité ?

Sam Greene : Non, je ne pense pas que le gouvernement russe utilise délibérément la mobilisation comme un moyen de commettre un génocide en Russie. Mais le fait qu'il y ait du racisme et un racisme structurel rend les choses plus faciles de cette manière. Les Russes, qui sont majoritairement slaves, ne se soucient pas vraiment de savoir si les photos des soldats morts ne leur ressemblent pas vraiment.

Comment expliquer ce ciblage ? Pourquoi le font-ils ?

Sam Greene : Il est très difficile de dire ce qui motive cette décision. Personne n'a clamé haut et fort qu'ils utilisaient la population du Daghestan, les Yakoutes, comme chair à canon. Je ne suis pas dans la tête des planificateurs militaires russes, mais il est clair qu'ils semblent s'attendre à ce que le fait de mettre beaucoup plus de troupes aide à stabiliser la situation. Mais ce ne sont pas seulement des troupes qui manquent, mais aussi du matériel, des munitions, des chars, des systèmes d'armes, etc. Dans une certaine mesure, vous pouvez utiliser des soldats pour remplacer un char.

L'une des raisons pour lesquelles ils le font est l'inertie bureaucratique. Si vous voulez manger un plat à 10 heures du soir, vous irez à l'endroit où vous savez que vous pouvez trouver ce que vous cherchez, parce que vous savez que ce sera ouvert et pratique. C'est la même situation ici. On a demandé aux autorités de faire rapidement quelque chose de difficile. Et elles n'ont pas de systèmes efficaces pour atteindre de nouveaux groupes de personnes. Les bureaucraties inefficaces - qu'il s'agisse de la police, des autorités fiscales ou de l'armée - essaient souvent d'atteindre leurs cibles en pêchant encore et encore dans les mêmes étangs. C'est plus facile que de chercher de nouveaux endroits pour pêcher, même si cela entraîne des rendements décroissants.

Pourrait-il y avoir un retour de bâton de la part de ces populations ? Poutine les alimente-t-il en vue d'une "vengeance" ?

Sam Greene : Si le Kremlin tente de réprimer les minorités ethniques, elles aiguiseront les identités, imprégneront ces identités d'un sentiment d'injustice et feront basculer les institutions sociales horizontales dans la lutte - des institutions qui peuvent être beaucoup plus légitimes dans ces communautés que ne l'est Poutine. Aujourd'hui, nous avons vu des vidéos du Daghestan, où des personnes appelées à partir, et à se battre, viennent au commissariat pour dire "Non". La police peut essayer de les forcer, mais les gens peuvent résister. Si vous ajoutez à cela que le Kremlin compte de manière disproportionnée sur les jeunes Daghestanais pour mener cette guerre, alors qu'elle est censée être la guerre de la Russie, cela fera penser aux gens qu'il s'agit d'une injustice à leur égard en tant que Daghestanais. Ensuite, la question de savoir s'il faut résister ou non n'est pas seulement une question que l'on se pose en tant qu'individu mais aussi en tant que membre de la communauté daghestanaise. Cela peut créer beaucoup de solidarité et créer un conflit entre les Daghestanais et les Russes.

La mobilisation de Poutine a-t-elle des chances d'atteindre ses objectifs ? A commencer par ceux qui sont numériques ?

Sam Greene : Je ne sais pas. Ils commencent probablement par l'objectif qu'ils pensent réalisable pour tester à quel point il pourrait être difficile d'obtenir plus de personnes. En fait, certaines personnes s'inscrivent volontairement. Il y a des raisons de douter qu'ils atteignent les 300 000 personnes. Mais en fin de compte, c'est un État autoritaire, avec une force de police puissante qui peut être très efficace. Pour l'instant, nous ne voyons que de très petites tranches de la situation réelle. Il est clair qu'il y a une résistance et que les gens ont des difficultés à quitter le pays.La décision de savoir s'il vaut mieux partir et s'inscrire ou résister et risquer la prison est difficile à prendre. Les gens vont regarder autour d'eux et voir ce que font leurs amis, leur famille et agir en fonction de ce consensus.