Michael Shellenberger : « Les écologistes apocalyptiques risquent beaucoup plus de saper la civilisation occidentale que de sauver la planète »

Journaliste scientifique et ardent défenseur de l’environnement, Michael Shellenberger se pose depuis longtemps une question : pourquoi les mouvements écologistes continuent-ils à promouvoir des politiques qui nuisent non seulement aux humains mais aussi à la planète ?

Michael Shellenberger est un militant écologiste américain. Fondateur de l'association Environmental Progress et du think tank Breakthrough Institute, il se réclame de l'écomodernisme dont il est l'un des signataires du manifeste.

Atlantico : 24 août : la Californie interdit la vente de nouvelles voitures à essence. 30 août : la Californie demande aux Californiens d'éviter de recharger les véhicules électriques en raison de la pénurie d'électricité. Cela pourrait être risible si ce n'était pas terrible. Comment la Californie en est-elle arrivée à un tel degré d'incohérence ?

Michael Shellenberger : La principale raison pour laquelle les décideurs politiques mènent des politiques pro-pénurie est qu'ils pensent, comme la majorité du public, que l'environnement se dégrade, et non s'améliore. La part des Américains qui disent que l'état de l'environnement est passable ou mauvais est passée de 49% à 61% entre 2015 et 2022. Les films et la télévision renforcent cette perception. Dans le nouveau film de David Cronenberg, "Crimes of the Future", les déchets industriels, comme ceux des microplastiques, sont devenus si répandus que le corps des gens commence à évoluer pour pouvoir les manger.

Mais presque toutes les grandes tendances environnementales s'améliorent. Les émissions de plomb, de dioxyde de soufre et d'oxyde nitreux ont diminué de 99 %, 91 % et 61 % entre 1980 et 2018, selon l'EPA. Il est vrai que les émissions de carbone augmentent à nouveau. Mais c'est parce que les pénuries de gaz naturel obligent les nations à brûler davantage de charbon, qui est deux fois plus polluant. Les émissions de carbone sont restées stables au niveau mondial au cours de la dernière décennie et ont diminué de 22 % aux États-Unis entre 2005 et 2020. Et il existe peu de preuves que les microplastiques nuisent réellement à la santé humaine, ce que Cronenberg lui-même a reconnu.

Pourquoi, alors, les gens pensent-ils que la situation s'aggrave ?

En partie parce que les médias ont un parti pris pour les mauvaises nouvelles, et parce que les scientifiques qui étudient l'environnement sont financés lorsqu'ils font un battage médiatique sur les problèmes, et non sur les solutions. Mais cela ne peut pas être la seule explication, car les scientifiques et les journalistes mettent en avant les progrès apparents, comme la baisse du coût des panneaux solaires, lorsqu'ils correspondent à leur programme idéologique. Pourquoi nos élites intellectuelles favorisent-elles le pessimisme lorsqu'il s'agit de la nature ?

Une partie de la réponse réside dans le pouvoir. Faire peur aux gens est un moyen de les contrôler. Tout le monde aime se sentir puissant, en particulier les journalistes, qui ne sont pas très puissants, fiables ou appréciés, au niveau social, par rapport à d'autres groupes. Et regardons les choses en face : peu de gens ont encore peur de Dieu. En revanche, ils ont de plus en plus peur de la nature.

Dans quelle mesure y a-t-il un déni institutionnel et médiatique de la situation en Californie ? Et une forme de wishful thinking ?

L'environnementalisme apocalyptique apporte aujourd'hui un réconfort psychologique aux Occidentaux séculiers qui ont progressivement abandonné les religions traditionnelles. Depuis plus d'un siècle, les sociologues et les psychologues ont documenté l'augmentation des taux de dépression et d'anxiété, en particulier chez les personnes instruites, laïques et urbaines. Ils mettent en évidence un large éventail de facteurs, dont l'urbanisation, la solitude croissante et le déclin des croyances religieuses traditionnelles.

De nombreuses recherches montrent que les personnes dépourvues d'un système de croyances solide souffrent d'un bien-être psychologique moindre, et notamment de niveaux d'anxiété et de dépression plus élevés. Les personnes qui se débattent avec des questions de sens ultime, comme le but de leur vie, sont plus malheureuses. Certains qualifient cet état de nihilisme, c'est-à-dire l'idée que la vie n'a pas de sens, que les humains ne sont guère différents des autres animaux et que la vie n'a pas de véritable but, si ce n'est la procréation insensée et instinctive.

Ce nihilisme a gagné en influence après la Seconde Guerre mondiale parmi les grands savants d'Europe et des États-Unis. "La raison révèle que la vie est sans but ni sens", note un historien. Les élites se sont tournées vers la science pour trouver des réponses, mais cela s'est avéré être une impasse. "La science est le seul exercice légitime de l'intellect", a poursuivi l'historien, "mais cela mène inévitablement à la technologie et, en fin de compte, à la bombe" et, pourrait-on ajouter, à un changement climatique apocalyptique, aux yeux des élites.

Les élites occidentales, dont les grands-parents se sentaient coupables d'être nés pécheurs contre Dieu, en sont venues à penser qu'ils étaient nés pécheurs contre la nature. Nietzsche a fait valoir que la culpabilité provenait du fait que les puissants tournaient leur volonté de punir vers l'intérieur, comme un mécanisme permettant de réduire la violence sociale et de permettre des civilisations pacifiques. Aujourd'hui, les puissants tournent leur volonté de punir vers l'extérieur, comme un mécanisme permettant de saper les fondements énergétiques de la civilisation.

Pourquoi, alors, les personnes qui prétendent le plus vouloir sauver la civilisation la sapent-elles ? Parce qu'ils se sont convaincus que c'est tuer la Nature, leur nouveau dieu.

Quel serait le coût, environnemental, climatique, social, etc., pour la Californie d'aller de l'avant dans ses choix énergétiques ?

Nous, Californiens, payons l'électricité plus cher que n'importe qui d'autre dans le pays, à l'exception des habitants d'Hawaï. Nos tarifs d'électricité ont augmenté sept fois plus que dans le reste des États-Unis au cours des dix dernières années. Et maintenant, les gens de Newsom disent qu'ils vont augmenter les tarifs d'électricité jusqu'à 9 % chaque année pendant les trois prochaines années.

La même semaine où la Californie a produit près de 100 % de son électricité à partir de sources renouvelables, elle a également dû couper l'électricité provenant de ses fermes solaires.

Le problème des énergies renouvelables dépendantes des conditions météorologiques est qu'elles produisent trop d'énergie lorsque nous n'en avons pas besoin et pas assez lorsque nous en avons besoin.

Il était trompeur pour les gens de pointer du doigt quelques minutes au cours d'une journée où l'énergie provenant des énergies renouvelables correspondait à la demande d'électricité. Le reste du temps, elles ne correspondent pas à la demande, et c'est pourquoi l'électricité est si chère.

Dans quelle mesure la Californie s'inscrit-elle dans une tendance plus large d'États et de pays qui choisissent une forme d'idéologie, ou du moins une vision idéaliste des choses, pour fonder leurs décisions politiques ?

Biden et les démocrates aimeraient que l'ensemble des États-Unis suivent le modèle californien.

Vous avez écrit à plusieurs reprises que les énergies renouvelables peuvent sauver la planète, font-elles au moins partie de la solution ?

Oui, nos barrages hydroélectriques sont essentiels, mais pas fiables, vu la sécheresse. Les panneaux solaires sont dans notre jardin. Ils sont parfaits pour des applications de niche, mais pas à des fins industrielles.

Quelle est la voie alternative pour sauver à la fois le climat et l'environnement naturel ?

Le succès de nos efforts pour sauver les centrales nucléaires dans le monde entier indique une voie à suivre. Il est vrai qu'il a fallu trois années consécutives de pannes d'électricité pour que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, revienne sur son projet de fermeture de Diablo Canyon. Mais cela s'est produit dans un contexte d'éducation publique et de plaidoyer réussi par mes collègues et moi depuis 2016. La prochaine demande évidente est de simplement ajouter plus de réacteurs nucléaires sur les sites des centrales existantes. Diablo Canyon, par exemple, a de la place pour quatre autres.

En d'autres termes, les environnementalistes apocalyptiques ne changeront pas, mais les gouvernements, et les politiques gouvernementales, oui. Dans le contexte des prix élevés de l'énergie, des taux d'intérêt élevés et de la nécessité de réduire les dépenses publiques, les responsables politiques seront contraints de réduire les subventions massives accordées aux énergies renouvelables et de faire baisser les prix de l'énergie en recourant davantage au gaz naturel et au nucléaire. Et les gouvernements africains développeront la production de combustibles fossiles et d'engrais avec l'aide de la Russie et de la Chine, si l'Europe et les États-Unis continuent de refuser de les aider.

Les défenseurs de l'abondance, et non ceux de la pénurie, seront de plus en plus considérés comme les véritables défenseurs de la civilisation. Le public, les journalistes et les responsables politiques verront de plus en plus le changement climatique comme un défi à long terme qui requiert maturité et rationalité calme, et non une panique hystérique d'adolescent. Les électeurs exigeront et les gouvernements fourniront davantage d'engrais, de climatiseurs et d'infrastructures hydrauliques pour faire face aux vagues de chaleur, aux inondations et aux sécheresses. Et les élites occidentales finiront par comprendre que la voie de la décarbonisation ne passe pas par les énergies renouvelables et les voitures électriques fabriquées en Chine, mais plutôt par le nucléaire, le gaz naturel et l'hydrogène fabriqués sur place.

Après avoir commencé à fermer certaines centrales nucléaires, le président français Emmanuel Macron fait volte-face et décide de lancer des projets de nouvelles centrales. N'est-il pas trop tard pour avoir ce genre de changement d'avis ?

Oui, la crise énergétique va entraîner une expansion du nucléaire en France et dans le monde. Le Japon et la Corée du Sud sont en avance sur l'Europe à cet égard.

Dans quelle mesure le débat public sur le matériel est-il biaisé par les mouvements écologistes, les partis et peut-être les médias ?

Les militants du climat veulent la désindustrialisation. C'est une caractéristique et non une erreur de leur stratégie. Dans tout le monde occidental, ils protestent contre l'expansion des exportations de gaz naturel vers l'Europe. Au Canada, les manifestants ont causé des centaines de millions de dollars de dommages économiques à l'économie canadienne après avoir bloqué des autoroutes et des voies ferrées. Au cours de l'année dernière, les militants anti-pipeline ont violemment attaqué des chantiers de gazoducs. Et c'est surtout contre les centrales nucléaires qu'ils se battent.

L'environnementalisme apocalyptique est une religion. Il donne aux gens un but : sauver le monde du changement climatique. Il fournit aux gens une histoire qui les fait passer pour des héros. Il fait partie intégrante d'une religion Woke plus large, qui se concentre sur la justice sociale et raciale. Elle répond à certains des mêmes besoins psychologiques et spirituels que le judéo-christianisme et d'autres religions, qui sont en déclin. En 2020, le nombre de membres des églises américaines est passé de 70 % en 1990 à moins de 50 % en 2020.

Les religions n'ont rien de mal et ont souvent beaucoup de qualités. Elles ont longtemps fourni aux gens le sens et le but dont ils avaient besoin, notamment pour survivre aux nombreux défis de la vie. Les religions peuvent servir de guide à un comportement positif, prosocial et éthique.

Le problème de la nouvelle religion environnementale est qu'elle sape la civilisation occidentale. Les responsables politiques et les militants anti-énergie affirment que nous devons restreindre la consommation d'énergie pour sauver la civilisation du changement climatique. Mais ce faisant, ils la mettent de plus en plus en danger.