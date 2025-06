Trop plein de renoncements

Meurtriers mineurs : sommes-nous face à une génération perdue ?

Si les chiffres globaux de la délinquance juvénile tendent à baisser, la montée en puissance d’actes ultra-violents commis par des mineurs inquiète les professionnels de la justice et de la santé mentale. Dans cet entretien croisé, Jean Dorridot et Jean-Pierre Rosenczveig explorent les racines d’un phénomène multifactoriel : crise de l’autorité, effondrement des repères parentaux, isolement numérique, troubles psychiques non pris en charge et influence mimétique des réseaux sociaux. Une jeunesse livrée à elle-même dans une société individualiste, où les repères collectifs s’effacent, et où les réponses politiques peinent à intégrer à la fois sanction et réinsertion. Pour sortir de cette spirale, une réponse systémique et transversale s’impose, unissant justice, santé mentale, éducation et accompagnement familial.