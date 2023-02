Messieurs, si vous voulez éviter des accidents de voiture, peignez-vous les ongles

Le nouveau spot de la Sécurité routière.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La Sécurité routière s’appuie sur des données incontestables : plus de 80% des accidents de voiture sont le fait d’hommes. Mais les conclusions qu’elle en tire sont, elles, très contestables.

Sur le spot qu’il a diffusé, on voit un homme dans une maternité. L’homme porte des boucles d’oreille et est tatoué dans le cou. Il tient dans ses bras un nourrisson et s’adresse à lui : « tu grandiras, mon fils, peins-toi le corps et les ongles ».

C’est a priori mignon. Et l’heureux père est manifestement efféminé. Puis apparait un autre homme d’apparence plus virile. Le père numéro 2 ?

La mère est quasiment invisible. On peut en déduire que le nourrisson a été conçu par GPA. Les homosexuels font-ils moins d’accident que les hétérosexuels ? On attend pour le savoir les statistiques de la Sécurité routière.