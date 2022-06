Mélenchonisme, islamisme et enfin… antisémitisme !

Danièle Obono et Danielle Simonnet, deux candidates LFI aux législatives, se sont affichées avec l’ex leader du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le leader de la France Insoumise a le vent en poupe. Il bénéficie d’excellents sondages. Il les doit à sa grande gueule et à ses accointances avec les organisations islamistes.

Mélenchon fait le tapin dans les banlieues islamisées de France où il est déjà assuré d’avoir de bons scores. Mais comme l’abondance de biens de nuit jamais, il a sorti son atout maître. C’est ainsi qu’il a invité Jeremy Corbyn à participer à la campagne de ses candidats. Et il a abondamment fait diffuser des images où on voit Corbyn avec Danièle Obono et Danielle Simonnet.

Pour mémoire, Jeremy Corbyn n’est plus rien en Grande-Bretagne. Ancien patron du Labour, il a été écarté de la direction du parti pour antisémitisme. À l’époque, drapé dans son indignation, Mélenchon avait accusé le grand rabbin d’Angleterre d’être à l’origine de l’éviction de son ami.

Mais si Corbyn ne vaut plus un shilling en Grande-Bretagne, il est encore bankable dans nos banlieues. Il faut espérer que sa présence ramènera suffisamment de voix pour satisfaire Mélenchon. Sinon, il accusera le CRIF ?

