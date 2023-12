Mélenchon se plaint d’avoir été abandonné par les Juifs

Jean-Luc Mélenchon "se sent abandonné" par la communauté juive, qu'il a "défendue toute sa vie".

Une communauté vous manque et tout est dépeuplé.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Toute sa vie, dit le chef de la France insoumise, il a été du côté des Juifs. Toute sa vie, précise-t-il, il a lutté contre l’antisémitisme.

Mais les Juifs ingrats, ajoute-t-il, l’ont abandonné. Cela ne nous étonne pas. Car le peuple juif est retors. Il a oublié l’amitié que lui portait Jean-Luc Mélenchon et il l’a tout simplement abandonné.

Mélenchon rappelle que quand il était plus jeune, à Massy, dans la banlieue parisienne, il avait des amis juifs. Tous les antisémites ont des amis juifs ! Et il a été obligé de faire le tri entre les Juifs. Dans un raisonnement très spécieux, il les divise entre deux catégories : « les Juifs culturels » et « les Juifs cultuels ».

Les Juifs culturels sont, selon Mélenchon, de gauche. Quant aux autres, ils soutiennent la politique expansionniste d’Israël, dit-il. Comme quoi, selon lui, il y a des bons Juifs et des mauvais Juifs.

Les Juifs ont pu constater que le chef de LFI a manifesté avec les Frères musulmans et ne s’est pas offusqué des cris « Allah Akbar ». Il n’ignore pas non plus son antisionisme qu’il confine à la frénésie.

Et c’est pour ça qu’ils lui en veulent. Pauvre Mélenchon qui invoque son philosémitisme pour lequel les Juifs ne lui sont pas reconnaissants. Non Mélenchon n’est pas antisémite !

Il aime les Juifs. Spécialement ceux qui sont en pyjama rayé.

