Méga-incendies : les surprenantes leçons de la NASA. Et de l’histoire

Une vue des flammes lors d'un incendie de forêt près de Belin-Beliet, dans le Sud-Ouest de la France, dans la nuit du 11 août 2022.

A l'échelle mondiale, la superficie totale brûlée par les incendies chaque année a diminué de 24% entre 1998 et 2015, selon un nouvel article de Science qui analyse les données satellitaires de la NASA, ainsi que des informations démographiques et socio-économiques. Le déclin des terres brûlées a été le plus important dans les savanes et les prairies.

Stefan Doerr est Professeur de science des incendies de forêt au sein de l’Université de Swansea au Pays de Galles. Ses recherches portent sur les questions fondamentales relatives aux effets du feu sur la dynamique du carbone dans l’environnement, dans les sols et sur la qualité de l'eau, ainsi que les schémas mondiaux des incendies, les tendances et les risques. Stefan Doerr est également Rédacteur en chef de l’International Journal of Wildland Fire.

Atlantico : On a le sentiment que les incendies ont augmenté en nombre et en intensité ces dernières années. Au-delà des perceptions et de l'alarmisme, quelle est la réalité dans le temps, comme le montre la NASA par exemple ?



Stefan Doerr : La réponse est compliquée, mais en gros, au cours des quatre dernières décennies, la superficie totale brûlée dans le monde a nettement diminué. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous le savons grâce aux données satellitaires. Mais, et c'est là que le bât blesse, la réduction de la superficie brûlée concerne principalement les savanes africaines. Or, les feux de savane représentent environ 70 % de la superficie totale brûlée. Elle brûle chaque année en Afrique. Et cette proportion a diminué. Et ce déclin l'emporte sur pratiquement tout le reste, partout ailleurs dans le monde. Dans les médias, on entend souvent dire que "les incendies diminuent dans le monde, il n'y a donc pas de problème". Mais le fait est que, dans le même temps, dans certaines zones forestières, les incendies sont particulièrement dommageables : l'Amazonie, l'ouest des États-Unis, le Canada, la Sibérie, etc. Dans ces régions, les surfaces brûlées ont augmenté au cours des 40 dernières années. C'est la situation générale dans le monde.

Et que se passe-t-il en Europe ?

L'Europe, c'est la région méditerranéenne mais aussi les régions boréales en Scandinavie, et les régions tempérées, comme au Royaume-Uni, etc. D'une manière générale, nous constatons également un déclin global des surfaces brûlées en Europe. Ce phénomène est également dominé par un déclin des feux de prairies situés dans certains pays. Plus important encore, ce que nous observons dans certaines régions spécifiques, comme le montrent les statistiques de l'EFFIS, est très différent. En France, nous avons un mouvement de hausse et de baisse entre 2008 et 2015, sans changement majeur. Et soudain, en 2016 et 2017, nous avons une énorme augmentation des surfaces brûlées et du nombre d'incendies. C'est lié, pour une énorme partie, aux canicules comme celle que vous vivez. Cela crée des conditions qui favorisent les incendies dans la région méditerranéenne, mais aussi dans d'autres endroits habituellement moins sujets aux incendies. Mais comme tout est très sec, on voit des incendies. Et la France a atteint cette année un record de surface brûlée.

Il y a un siècle environ, les incendies étaient beaucoup plus nombreux et dommageables que maintenant, n'est-ce pas ?

Certainement pas plus dommageables, et cela dépend de l'endroit où l'on regarde. Aux États-Unis, il existait un moyen très efficace d'arrêter les incendies, car les gestionnaires de forêts pensaient que les incendies étaient néfastes. Ils ne réalisaient pas que le feu était naturel et faisait partie de l'environnement américain. Les incendies ont donc été supprimés pendant longtemps, ce qui a entraîné une accumulation de plus en plus importante de végétation. La forêt s'est densifiée dans certaines zones et, aujourd'hui, il existe une combinaison vraiment grave, aux États-Unis, entre des régions plus inflammables dans la forêt - parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'incendies - et le changement climatique - qui rend les incendies plus extrêmes -. Dans d'autres parties du monde, c'est beaucoup plus compliqué. En Europe, il était parfaitement normal d'utiliser le feu pour brûler les cultures, après la récolte. Il y avait donc d'immenses zones en Europe qui brûlaient régulièrement. Cette pratique est désormais interdite dans de nombreux pays en raison de la pollution par les fumées. Et cela a entraîné une diminution des incendies dans de nombreuses régions, en partie parce que les humains ont cessé d'utiliser le feu à des fins agricoles. Il y a donc eu une diminution des feux de végétation au cours du siècle dernier, mais nous constatons aujourd'hui qu'ils augmentent à nouveau dans certaines régions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même si les incendies étaient plus nombreux dans le passé, ils n'étaient pas aussi dévastateurs que ceux que nous connaissons actuellement. Le nombre d'incendies et les surfaces brûlées sont deux statistiques différentes. Le nombre d'incendies ne culmine pas, mais la superficie brûlée augmente. La taille des incendies individuels augmente et, comme souvent, ces incendies sont extrêmement difficiles à combattre dans des conditions climatiques plus extrêmes. Les incendies australiens de 2019-20 ont été absolument énormes, 10 fois plus grands qu'ils ne le sont habituellement. Et l'écosystème a besoin de feux, mais ceux-là étaient trop extrêmes et il faudra beaucoup de temps pour s'en remettre.

Comment expliquer la diminution massive des incendies en Afrique ?

Ces feux de prairie ne sont pas particulièrement dommageables, car les herbes sont déjà fanées. Elles brûlent simplement au lieu de se décomposer. Les incendies dans nos forêts sont beaucoup plus importants. La principale raison de cette diminution en Afrique est la transformation de la savane en terres arables qui les rendent moins inflammables. La terre est aussi plus morcelée avec des routes, des zones agricoles, en gros des obstacles au feu. Et plus il y en a, moins le feu peut se déplacer. En gros, l'influence humaine a réduit les incendies.

Pourquoi les dégâts sont-ils plus importants qu'auparavant ?

Dans une forêt soumise à des conditions d'incendie extrêmes (longue période de sécheresse, températures élevées, vent), le feu se consume davantage qu'il ne le ferait dans des conditions plus humides et plus fraîches. Un incendie dans une forêt de pins par temps plus doux, en hiver, au printemps ou en automne, brûlera la végétation et la litière végétale en surface, mais ne brûlera normalement pas la canopée des arbres. Et il réduira le risque d'incendie en été, car une partie de la végétation de surface inflammable a déjà été brûlée. Mais la même forêt brûlera presque complètement si l'incendie a lieu en été. Les arbres mourront souvent, et le sol se réchauffera, ce qui créera davantage d'érosion, etc. Le pin est un arbre qui est adapté au feu. Un léger feu de flammes d'un mètre de haut n'endommagera pas nécessairement les arbres. Mais, par exemple, en Allemagne, en ce moment, les conditions sont extrêmement sèches, ce qui peut conduire à des flammes de 5 à 10 mètres. Ainsi, la même zone brûlée avec des flammes plus hautes peut avoir des conséquences très différentes. Un incendie plus extrême avec des flammes plus hautes signifie une plus grande destruction de la végétation, et généralement plus de fumée, qui est toxique, et plus d'émissions de carbone dans l'atmosphère.

La principale solution serait de provoquer des incendies contrôlés pour éviter les incendies non désirés ?

C'est une pratique de plus en plus courante dans certaines régions de la Méditerranée. Ce n'est pas autorisé partout, mais c'est un outil très puissant. La forêt était autrefois très utilisée par les gens, mais aujourd'hui, ils ne le font plus et de plus en plus de combustible s'accumule. Une façon d'éliminer une partie des matériaux inflammables est de les brûler en hiver ou au printemps, lorsqu'ils ne sont pas assez secs pour endommager les arbres.

C'est un moyen très efficace de réduire les risques, mais cela prend du temps et coûte cher. Il y a quelques semaines, un incendie de forêt sans précédent a eu lieu près de Londres et a choqué le Royaume-Uni.

Vous pouvez également créer des coupures manuelles de combustible. Ou utiliser des feux de refoulement. Vous pouvez aussi, avec la reforestation, choisir des arbres moins inflammables. Les chênes et les hêtres sont bien moins inflammables que les pins ou les eucalyptus. Planter les bonnes espèces peut avoir un impact énorme. Nous avons de nombreux problèmes en ce moment, mais en ce qui concerne le feu, l'intervention humaine peut faire une grande différence pour l'avenir.

Dans un article de 2016, vous avez souligné la perception biaisée du feu par les Occidentaux. Qu'entendez-vous par là ?

En Occident, le feu a longtemps été considéré comme mauvais. Et si vous vivez dans des pays où les incendies n'étaient pas très répandus dans l'histoire récente, comme l'Allemagne, vous avez tendance à considérer tous les incendies comme mauvais. Les colons européens du monde entier ont essayé d'écarter les feux des paysages où le feu est naturel, notamment aux États-Unis. Mais si vous ne laissez pas le feu brûler, vous accumulez de plus en plus de matériaux inflammables. Finalement, un incendie se déclare et il est pire qu'il ne l'aurait été. Le feu est un facteur important. Il ne s'agit donc pas de ne pas avoir de feux, mais de les avoir au bon moment et au bon endroit pour éviter les incendies catastrophiques. Dans les prairies africaines, les pays adaptés au feu, ils utilisent le feu régulièrement.

La France avait autrefois une très bonne stratégie de lutte contre les incendies qui permettait de réduire les dégâts causés par le feu. Aujourd'hui, les chiffres sont de nouveau en hausse. Devons-nous maintenant adapter notre stratégie aux conséquences du changement climatique ?

Nous sommes essentiellement dépassés par la situation car les incendies sont plus extrêmes. En effet, dans toute la Méditerranée, on a réussi à réduire les incendies. La France a bien réussi, le Portugal aussi. Mais les conditions extrêmes provoquent des incendies catastrophiques. C'est parce que l'indice météorologique des incendies est en hausse presque partout. Donc ce que nous avons fait dans le passé pour supprimer les incendies ne fonctionne plus nécessairement. Nous devons réapprendre à vivre avec le feu et changer notre approche, notamment en gérant les terres pour les rendre moins inflammables. En outre, ce que chacun peut faire, c'est essayer de réduire les émissions de carbone, car plus il y a de carbone dans l'atmosphère, plus les conditions météorologiques liées aux incendies seront extrêmes.